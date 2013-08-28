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    Австралийский глянец выйдет с обложкой, снятой на камеру айфона

    • Сьогодні, 14:29
    • Розсилка

    Это первый кавер в истории австралийских изданий, снятый на мобильную камеру.

    Австралийский журнал Elle представил обложку нового номера, фотография для которой была сделана с помощью смартфона iPhone 7 Plus. Ее героиней выступила фотограф, модель и фэшн-блогер Маргарет Жанг, пишет Mashable.

    «Что поразило меня больше всего — то, как свободно я себя чувствовал, снимая на айфон. Мне не приходилось думать об объективах, штативах, привязке камеры к компьютеру и других подобных вещах, — говорит проводивший съемку фотограф Жорж Энтони. — Интересно и то, как на фотосессию реагировали окружающие: люди настолько привыкли к тому, что все вокруг снимают на телефоны, что даже не обращали на нас внимания».

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    Джерело: Bird In Flight

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