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Азиаты — собирательное название для обозначения коренного населения Азии, а также выходцев с азиатской части Евразийского континента, независимо от расовой, религиозной, национальной или языковой принадлежности

В Бразилии и США азиатами считаются обычно люди монголоидной расы (то есть японцы, корейцы, китайцы и др.). Европеоиды (большинство из них живут в Западной Азии (Ближний Восток)) причисляются к белым, а более темнокожие индусы и малайцы при переписи населения вообще обозначаются как «прочие».

В Великобритании, напротив, термин «Asian» применяется преимущественно для индийцев, пакистанцев и прочих народов полуострова Индостан. Интересно, что в ЮАР во времена апартеида японцы причислялись к белым, а азиатами считались только выходцы с Индо-Пакистанского субконтинента.

Азиатская красота: необычные и привлекательные женщины, которые завораживают:

Джерело: telegraf.com.ua