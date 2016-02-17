Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию
- Сьогодні, 10:24
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Фотограф Омар Роблес (Omar Robles) – автор знаменитой серии фотографий балерин и балерунов, танцующих на улицах Нью-Йорка, Мехико, Кубы и Пуэрто-Рико.
На этот раз Омар Роблес решил порадовать поклонников своего творчества новым фотосетом из Азии. Фотограф отправился в Гонконг по приглашению компании Hong Kong Tourism Board, чтобы пофотографировать танцовщицу Brittany Cavaco в рамках кампании по продвижению местных центров искусств.
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Выполнив свою миссию, фотограф по своему обыкновению связался с местными артистами балета, чтобы сфотографировать их на улицах города.
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Джерело: ФотоТелеграф