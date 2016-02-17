Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотограф Омар Роблес (Omar Robles) – автор знаменитой серии фотографий балерин и балерунов, танцующих на улицах Нью-Йорка, Мехико, Кубы и Пуэрто-Рико.

На этот раз Омар Роблес решил порадовать поклонников своего творчества новым фотосетом из Азии. Фотограф отправился в Гонконг по приглашению компании Hong Kong Tourism Board, чтобы пофотографировать танцовщицу Brittany Cavaco в рамках кампании по продвижению местных центров искусств.

Выполнив свою миссию, фотограф по своему обыкновению связался с местными артистами балета, чтобы сфотографировать их на улицах города.

Что из этого получилось, смотрите прямо сейчас

Джерело: ФотоТелеграф