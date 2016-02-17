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    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию

    • Сьогодні, 10:24
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    Фотограф Омар Роблес (Omar Robles) – автор знаменитой серии фотографий балерин и балерунов, танцующих на улицах Нью-Йорка, Мехико, Кубы и Пуэрто-Рико.

    На этот раз Омар Роблес решил порадовать поклонников своего творчества новым фотосетом из Азии. Фотограф отправился в Гонконг по приглашению компании Hong Kong Tourism Board, чтобы пофотографировать танцовщицу Brittany Cavaco в рамках кампании по продвижению местных центров искусств.

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    Выполнив свою миссию, фотограф по своему обыкновению связался с местными артистами балета, чтобы сфотографировать их на улицах города.

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    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию
    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию
    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию
    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию
    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию
    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию
    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию
    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию
    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию
    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию
    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию
    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию
    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию
    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию
    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию
    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию
    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию
    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию
    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию
    Балерины на улицах Гонконга: знаменитый фотопроект покоряет Азию

    Джерело: ФотоТелеграф

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    фотограф
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