Белоснежка из Якутии: 8-летняя модель стала звездой соцсетей
Сьогодні, 15:21
Розсилка
Нарияна — первоклассница из Якутии. В свои 8 лет девочка не только уже начала карьеру модели, но и вызвала настоящий ажиотаж среди модных агентств и пользователей соцсетей. С ней жаждут заключить контракт, но родители пока против: Нарияна только начала учебу в школе, да и ездить в город из якутской деревни, где живет ее семья, не хочется…
У 8-летней Нарияны народности саха загадочная, даже сказочная внешность. Природа подарила девочке-альбиносу фарфоровую кожу, белоснежные ресницы и меняющие цвет глаза, которые она обычно защищает от солнца темными стеклами очков.
Ее внешность привлекла всеобщее внимание, после того как портреты девочки разместил в соцсетях фотограф из Якутска Вадим Руфов.
По словам фотографа, он увидел девочку в соцсети и пригласил на фотосессию:
«Увидел в рекомендованных постах, написал сразу в директ. Как оказалось, она соседка моих родственников. При разговоре с мамой выяснилось, что девочке сложно находиться под солнцем, она ходит только в солнечных очках, поэтому решили ее снимать в студии. Я пригласил их в Якутск, организовал фотосессию. Буду продолжать ее фотографировать. С мамой ежедневно общаемся, фотографы предлагают им сотрудничество. Хотя это звучит странно, но пока она хочет работать только со мной. Кстати, очень много предложений поступает от модельных агентств»