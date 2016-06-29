Белоснежка из Якутии: 8-летняя модель стала звездой соцсетей

По словам фотографа, он увидел девочку в соцсети и пригласил на фотосессию:

«Увидел в рекомендованных постах, написал сразу в директ. Как оказалось, она соседка моих родственников. При разговоре с мамой выяснилось, что девочке сложно находиться под солнцем, она ходит только в солнечных очках, поэтому решили ее снимать в студии. Я пригласил их в Якутск, организовал фотосессию. Буду продолжать ее фотографировать. С мамой ежедневно общаемся, фотографы предлагают им сотрудничество. Хотя это звучит странно, но пока она хочет работать только со мной. Кстати, очень много предложений поступает от модельных агентств»