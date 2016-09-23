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    Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер вновь счастливы вместе

    • Сьогодні, 17:46
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    Похоже что Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек действительно решили дать своему браку еще один шанс и начали успешно работать над отношениями.

    На днях пара была замечена на прогулке вместе с детьми, где оба супруга выглядели счастливыми.

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    В прошлом году Дженнифер решила перестать бороться за свой брак с Аффлеком, который, как мы помним, начал разваливаться из-за романа актера с няней. Но уже в марте появилась информация о том, что Бен переехал из домика для гостей обратно в общий дом, а затем источники подтвердили, что Гарнер забрала заявление на развод из суда. Аффлек покаялся в том, что уже давно страдает от алкоголизма, но прошел курс лечения и продолжает реабилитацию, и теперь семейство вновь пытается стать образцовым и счастливым. На последних фотографиях папарацци видно, как супруги радуются совместному времяпрепровождению и постоянно смеются. Хочется верить, что этот крепкий союз действительно пережил самые трудные времена, и на этот раз воссоединение пары Гарнер-Аффлек будет окончательным.

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    Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер вновь счастливы вместе
    Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер вновь счастливы вместе
    Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер вновь счастливы вместе
    Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер вновь счастливы вместе
    Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер вновь счастливы вместе
    Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер вновь счастливы вместе
    Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер вновь счастливы вместе
    Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер вновь счастливы вместе

    Джерело: popcornnews

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