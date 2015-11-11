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    Беременная Мэрилин Монро: сеть взорвали уникальные фото секс-символа ХХ века

    • Сьогодні, 13:44
    • Розсилка

    В сети появились неопубликованные ранее фото беременной голливудской звезды Мэрилин Монро.

    Фото были сделаны в 1960 году, когда актриса была беременна от французского актера Ива Монтана. Свое состояние звезда скрывала до того момента, пока у нее не случился выкидыш и она не попала в больницу.

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    Эти снимки до сих пор хранила близкая подруга Мэрилин Монро Фрида Халл. А в ноябре 2016 их продали за несколько тысяч долларов на аукционе, пишет канал 24.

    Подруга вспоминает, что Мэрилин очень хотела детей, однако все четыре ее беременности заканчивались выкидышем из-за хронической болезни.

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    Беременная Мэрилин Монро: сеть взорвали уникальные фото секс-символа ХХ века
    Беременная Мэрилин Монро: сеть взорвали уникальные фото секс-символа ХХ века
    Беременная Мэрилин Монро: сеть взорвали уникальные фото секс-символа ХХ века
    Беременная Мэрилин Монро: сеть взорвали уникальные фото секс-символа ХХ века
    Беременная Мэрилин Монро: сеть взорвали уникальные фото секс-символа ХХ века
    Беременная Мэрилин Монро: сеть взорвали уникальные фото секс-символа ХХ века
    Беременная Мэрилин Монро: сеть взорвали уникальные фото секс-символа ХХ века
    Instagram/marilyns_man

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