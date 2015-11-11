Беременная Мэрилин Монро: сеть взорвали уникальные фото секс-символа ХХ века



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В сети появились неопубликованные ранее фото беременной голливудской звезды Мэрилин Монро.

Фото были сделаны в 1960 году, когда актриса была беременна от французского актера Ива Монтана. Свое состояние звезда скрывала до того момента, пока у нее не случился выкидыш и она не попала в больницу.

Эти снимки до сих пор хранила близкая подруга Мэрилин Монро Фрида Халл. А в ноябре 2016 их продали за несколько тысяч долларов на аукционе, пишет канал 24.

Подруга вспоминает, что Мэрилин очень хотела детей, однако все четыре ее беременности заканчивались выкидышем из-за хронической болезни.