Бесполезное изобретение или модный тренд? Японцы придумали чулки с накрашенными ногтями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даже отъявленным модницам может надоесть красить ногти на ногах. Ну или просто не хватать на это времени. Хорошая новость – делать это вовсе не обязательно, так как креативные японцы придумали чулки с окрашенными ногтями.

Только изобретательные японцы могли выдумать такое. Чулки продаются с различными вариациями красочного педикюра, да не просто однотонного, а цветного, который, мы уверены, удовлетворить любые самые привередливые вкусы и подойдет на все случаи жизни.

Производитель позиционирует пользу таких чулок тем, что цвет ногтей можно менять в течении дня и выбирать цвета, которые лучше подходят для вашего настроения. От полосок и ногтей в горошек, до сердечек и не только. Выбирайте любые чулки на ваш вкус.

Так что в следующий раз, когда вы будете думать о том, какой лак для ногтей выбрать, попробуйте надеть чулки. Правда для этого вам придется съездить в Японию. Вопрос, что дешевле, педикюр или набор чулок, спорный. В салоне, конечно, педикюр будет стоить дороже. Но не думаем, что к чулкам с ногтями нужно относиться серьезно. Лучше просто посмеяться над выдумкой остроумных японцев.