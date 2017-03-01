Без декораций: яркие и эмоциональные снимки от свадебного фотографа Виктора Лакс
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Розсилка
Виктор Лакс был признан лучшим в жанре общественной фотографии в рамках престижного конкурса ассоциации свадебных фотографов Fearless за 2016 год.
36-летний испанец занимается фотографией с тех пор, как окончил учебу в Сарагосе. Он работал фотокорреспондентом в испанских газетах и в национальном информационном агентстве Efe, но с 2008 года решил посвятить себя фотографированию свадеб.
Виктор был в восторге от диапазона творческих возможностей, который предоставляет свадебная съемка, и обнаружил, что существует другая фотография. Без нарочитого позирования, без декораций, без всего, что может изменить моменты этого особенного для двух людей дня. Так просто и одновременно так сложно — рассказать историю своей жизни через их изображения и призму их мировоззрения.
Фотограф старается не просто нажать на кнопку, а законсервировать каждое мгновение, чтобы оно сохранилось навсегда. Для него единственный способ создания свадебного репортажа, чтобы чувствовать удовлетворение от результата своей работы, — это активно общаться с женихом и невестой, прожить вместе с ними этот особенный день, обращаясь с каждой деталью и жестом с огромной нежностью.