Без декораций: яркие и эмоциональные снимки от свадебного фотографа Виктора Лакс

Виктор Лакс был признан лучшим в жанре общественной фотографии в рамках престижного конкурса ассоциации свадебных фотографов Fearless за 2016 год.

36-летний испанец занимается фотографией с тех пор, как окончил учебу в Сарагосе. Он работал фотокорреспондентом в испанских газетах и в национальном информационном агентстве Efe, но с 2008 года решил посвятить себя фотографированию свадеб.