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    Без гламура и голого тела: каким должен быть правильный календарь с брутальными строителями

    • Сьогодні, 08:02
    • Розсилка

    Есть вполне резонный вопрос: сколько можно? Последнее время любое стремление сделать что-то на благо других заканчивается раздеванием. Мы имеем в виду бесчисленные «благотворительные календари» и такую же печатную продукцию, прославляющую профессии.

    Только за последние полгода чтива с подобными календарями у нас накопилось на целый субботний вечер. А из материалов про календари с обнаженными пожарными можно делать отдельную подборку.

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    Зачем люди раздеваются, чтобы привлечь внимание? С благотворительными календарями все понятно: люди покупают их за деньги, чтобы оставить голую красоту себе навсегда, а все вырученные средства отправляются на счет нуждающимся, будь то реабилитационный центр, детская больница или приют для животных. Но есть ли смысл в обнаженке, прославляющей профессию?

    Например, эксперты рекламного бизнеса признают, что эпатажная картинка бросается в глаза и лучше запоминается, но проблема в том, что в памяти остается только изображение, а вот суть сообщения чаще всего игнорируется. Так же происходит и с месседжем о привлекательной работе: молодежь купила календарь, посмотрела на красивых женщин. И на этом все. Вряд ли хоть кто-нибудь из них решил копать грядки только благодаря голой женщине на странице «Октябрь».

    Кажется, мы стали забывать, каким должен быть настоящий профессиональный календарь. Все-таки если мы читаем фразу: «календарь с брутальными строителями», то на цветных листах действительно должны быть настоящие работяги, а не мускулистые мачо и полуголые мужчины «в масле», которые дают довольно слабое представление о строительстве, а профессионалы, которые «нюхали рубероид» и знают, как держать в руке сварочный инструмент.

    Вот именно таких, знающих что из себя представляет цемент и с чем его едят, мы вам и покажем в нашей фотоподборке.

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    Без гламура и голого тела: каким должен быть правильный календарь с брутальными строителями
    Без гламура и голого тела: каким должен быть правильный календарь с брутальными строителями
    Без гламура и голого тела: каким должен быть правильный календарь с брутальными строителями
    Без гламура и голого тела: каким должен быть правильный календарь с брутальными строителями
    Без гламура и голого тела: каким должен быть правильный календарь с брутальными строителями
    Без гламура и голого тела: каким должен быть правильный календарь с брутальными строителями
    Без гламура и голого тела: каким должен быть правильный календарь с брутальными строителями
    Без гламура и голого тела: каким должен быть правильный календарь с брутальными строителями
    Без гламура и голого тела: каким должен быть правильный календарь с брутальными строителями
    Без гламура и голого тела: каким должен быть правильный календарь с брутальными строителями
    Без гламура и голого тела: каким должен быть правильный календарь с брутальными строителями
    Без гламура и голого тела: каким должен быть правильный календарь с брутальными строителями

    Джерело: BigPicture

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    фотограф
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