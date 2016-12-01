Без гламура и голого тела: каким должен быть правильный календарь с брутальными строителями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Есть вполне резонный вопрос: сколько можно? Последнее время любое стремление сделать что-то на благо других заканчивается раздеванием. Мы имеем в виду бесчисленные «благотворительные календари» и такую же печатную продукцию, прославляющую профессии.

Только за последние полгода чтива с подобными календарями у нас накопилось на целый субботний вечер. А из материалов про календари с обнаженными пожарными можно делать отдельную подборку.

Зачем люди раздеваются, чтобы привлечь внимание? С благотворительными календарями все понятно: люди покупают их за деньги, чтобы оставить голую красоту себе навсегда, а все вырученные средства отправляются на счет нуждающимся, будь то реабилитационный центр, детская больница или приют для животных. Но есть ли смысл в обнаженке, прославляющей профессию?

Например, эксперты рекламного бизнеса признают, что эпатажная картинка бросается в глаза и лучше запоминается, но проблема в том, что в памяти остается только изображение, а вот суть сообщения чаще всего игнорируется. Так же происходит и с месседжем о привлекательной работе: молодежь купила календарь, посмотрела на красивых женщин. И на этом все. Вряд ли хоть кто-нибудь из них решил копать грядки только благодаря голой женщине на странице «Октябрь».

Джерело: BigPicture