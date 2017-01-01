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    Без купюр: фотограф показал непостановочные реалии материнства

    • Сьогодні, 15:08
    • Розсилка

    Фотограф Сьюзан Блейк устала видеть нереальные фотографии кормящих женщин, красивые и «отфотошопленные».

    Сьюзан сделала фотографию себя во время кормления своего ребенка, выложила ее на Facebook и спросила, есть ли желающие быть сфотографированными таким же образом. К удивлению Сьюзан ее просто завалили предложениями, что стало началом нового фотопроекта.

    «В средствах массовой информации и в соцсетях я постоянно ощущала отсутствие подлинности в образа кормящей женщины.

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    Большинство фотографий являются сильно стилизованными и отретушированными. Многие даже слишком. Нам показывают ангелоподобную мать в белом или вовсе шикарную кормящую модель на обложке глянцевого журнала. Я устала от таких фотографий, которые даже на малую долю не показывают реалии грудного вскармливания», говорит Сьюзан.

    Фотопроект Сьюзан посвящен грудному вскармливанию во всей его красивой беспорядочности. На фото вы видите уставшие глаза без макияжа, без причесок. «Реальности материнства и кормления – это требования вашего 2-х летнего ребенка, когда вы пытаетесь накормить своего только что родившегося малыша. Это немытые горы посуды на кухне и грязное белье по квартире. Это игрушки на полу. Это – реальность происходящего, а не то, что мы видим в соцсетях».

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    Сьюзан Блейк – фотограф, детский фотограф, фотограф на выписку. Но в один день она поняла, что в средствах массовой информации и соцсетях отсутствует подлинность образа кормящей женщины.
    Большинство фотографий в соцсетях слишком отретушированы и слишком постановочные.
    «Нам показывают ангелоподобную мать в белом или вовсе шикарную кормящую модель на обложке глянцевого журнала».
    «Я устала от таких фотографий, которые даже на малую долю не показывают реалии грудного вскармливания».
    «Я попыталась показать грудное вскармливание во всей своей красивой беспорядочности».
    Речь идет об усталых глазах без макияжа.
    Об отсутствии прически на голове. Об одежде, которая вся в молоке.
    Когда ваш старший ребенок требует внимания, а вы пытаетесь накормить младшего.
    Речь идет о горах немытой посуды на кухне и грязном белье в корзине.
    О разбросанных игрушках на полу.
    О требовании накормить будучи на прогулки в парке или кафе.
    А также о том, что женщина может сделать для своего ребенка.
    Без купюр: фотограф показал непостановочные реалии материнства

    Джерело: Fullpicture.ru
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