Без купюр: фотограф показал непостановочные реалии материнства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотограф Сьюзан Блейк устала видеть нереальные фотографии кормящих женщин, красивые и «отфотошопленные».

Сьюзан сделала фотографию себя во время кормления своего ребенка, выложила ее на Facebook и спросила, есть ли желающие быть сфотографированными таким же образом. К удивлению Сьюзан ее просто завалили предложениями, что стало началом нового фотопроекта.

«В средствах массовой информации и в соцсетях я постоянно ощущала отсутствие подлинности в образа кормящей женщины.

Большинство фотографий являются сильно стилизованными и отретушированными. Многие даже слишком. Нам показывают ангелоподобную мать в белом или вовсе шикарную кормящую модель на обложке глянцевого журнала. Я устала от таких фотографий, которые даже на малую долю не показывают реалии грудного вскармливания», говорит Сьюзан.

Фотопроект Сьюзан посвящен грудному вскармливанию во всей его красивой беспорядочности. На фото вы видите уставшие глаза без макияжа, без причесок. «Реальности материнства и кормления – это требования вашего 2-х летнего ребенка, когда вы пытаетесь накормить своего только что родившегося малыша. Это немытые горы посуды на кухне и грязное белье по квартире. Это игрушки на полу. Это – реальность происходящего, а не то, что мы видим в соцсетях».