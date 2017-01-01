Без макияжа и в платье: Надежда Савченко показала, как отмечала Пасху
- Сьогодні, 11:45
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Народный депутат Украины Надежда Савченко показала, как готовилась к Пасхе.
Внефракционный нардеп сама покрасила яйца к празднику и украсила ими композицию с пасками.
Надежда выбрала для праздника длинное бордовое платье в клетку.
Напомним, что в последнее время Надежда активно экспериментирует со стилем, отдавая предпочтение элегантным и женственным вещам.
В день Пасхи Надежда поделилась несколькими снимками в соцсети.
Серию фото Савченко подписала лаконичным пасхальным поздравлением: «С Пасхой! Мира, добра, счастья».
Джерело: Апостроф