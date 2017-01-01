Без макияжа и в платье: Надежда Савченко показала, как отмечала Пасху

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Народный депутат Украины Надежда Савченко показала, как готовилась к Пасхе.

Внефракционный нардеп сама покрасила яйца к празднику и украсила ими композицию с пасками.

Надежда выбрала для праздника длинное бордовое платье в клетку.

Напомним, что в последнее время Надежда активно экспериментирует со стилем, отдавая предпочтение элегантным и женственным вещам.

В день Пасхи Надежда поделилась несколькими снимками в соцсети.

Серию фото Савченко подписала лаконичным пасхальным поздравлением: «С Пасхой! Мира, добра, счастья».





Джерело: Апостроф