Без наркотиков и воровства: польский фотограф показал жизнь цыганского табора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стереотипы цыганской жизни заставляют многих думать, что этот народ живет исключительно в огромных особняках, в шикарной обстановке с дорогими предметами быта, постоянно празднует различные события песнями и плясками.

«Проект Стигма» (The Stigma Project) польского фотографа Адама Ляха (Adam Lach) раскрывает другую сторону жизни этих людей, которую и журналисты, и политики, и обычные люди предпочитают игнорировать.

Фотограф рассказывает историю цыганского табора, состоящего из 60 человек и живущего на границе Польши на окраине города Вроцлава. Табор расположился в районе, который называют собачьими полями. Это малопривлекательное место для жизни, часть которого как раз и занимают трущобы цыган. Все они выходцы из Румынии, а на данном месте они поселились около 20 лет назад.

За 20 лет вдали от остальных семей, эта община стала вести совершенно нетипичный для их народа образ жизни. Здесь нет никаких застолий, здесь редко когда случаются радостные сборища или приемы гостей, никто не поет, никто не гадает по руке или на картах, никто не ворует и не продает наркотики. По крайней мере, именно таким увидел жизнь цыган фотограф, который регулярно посещал табор в течение 2012-2013 годов и фотографировал происходящее.

«Это хорошие люди с очень нетипичным и необычным внутренним миром, - рассказывает о них Адам Лях. - Они претерпели много обид от людей, которые встретились на их пути. Среди местных жителей они слывут ворами, попрошайками и преступниками, на них часто нападают. Со стороны же местных властей вряд ли им стоит ждать защиты или попытки как-то решить их проблемы. Для властей единственный способ решения проблемы - это заставить цыган уйти из Вроцлава.»



«История этого табора цыган - это прежде всего история о семье, отношениях и чувствах, о людях, которых все ненавидят, но в душе которых живет мир и счастье. Это также попытка проанализировать состояние современной семьи, которая вынуждена жить на границе между соблюдением традиций и тягой к современному образу жизни. Это группа кочевников, которые постоянно ищут лучший мир, на которых влияет глобализация, и которые страдают от тех же самых проблем, что и любой современный человек..»







Джерело: Культурология