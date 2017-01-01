  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Без отрыва от производства: Как обедают люди разных профессий в Украине

    • Сьогодні, 16:38
    • Розсилка

    Стоматологи, хореографы, буддистские монахи — Екатерина Москалюк из Львова побывала в офисах в обеденное время и сняла, как питаются на работе люди разных профессий.

     Обед, как оказалось, процесс очень личный, ведь еда — это не только выживание, но и повод пообщаться.

    Читайте також

    «Пластиковая коробка — самая популярная модель на моих снимках. В нее укладывают любимое блюдо от любимой жены, заботливо завернутый мамой сэндвич или наспех собранный обед из остатков завтрака. Взять еду из дома и разогреть на работе — удобно, быстро и все-таки дешевле, чем покупать в кафе или пиццерии. Да и вкус такой еды напоминает о домашнем уюте. Кроме того, иногда просто не хватает времени на полноценный обед. Сотрудники офисов шутили, что, если бы я не пришла фотографировать их обед, они так и просидели бы, уткнувшись в экран и не видя друг друга. Совместная трапеза — хороший способ коммуникации в современном мире», - рассказала Екатерина о своих снимках.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Обед студентов-практикантов, которые в будущем станут профессиональными поварами
    Сотрудники туристического агентства обедают на ходу
    Преподаватель географического факультета обедает в окружении карт и коллег по кафедре
    Воспитатель продленки обедает со своими подопечными
    Буддистский монах наслаждается едой и тишиной
    Помощник буддистского монаха обедает с монахами
    Продавец зоомагазина уходит обедать в специально отведенное для этого место
    Фотограф работает дома и обедает, сидя за компьютером
    Сотрудники креативного рекламного агентства любят хлеб и чай
    Обед инженера — прекрасный повод поговорить и ненадолго отвлечься от работы
    Стоматологи тоже перекусывают сладостями, если нет времени на полноценный обед
    Главный инженер проекта обедает на работе после Пасхи
    Инструктор в школе ирландских танцев бережет фигуру, обедает фруктами и йогуртом
    Без отрыва от производства: Как обедают люди разных профессий в Украине

    Джерело: Bird In Flight

    Читайте також
    фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ