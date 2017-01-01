Без отрыва от производства: Как обедают люди разных профессий в Украине



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стоматологи, хореографы, буддистские монахи — Екатерина Москалюк из Львова побывала в офисах в обеденное время и сняла, как питаются на работе люди разных профессий.

Обед, как оказалось, процесс очень личный, ведь еда — это не только выживание, но и повод пообщаться.

«Пластиковая коробка — самая популярная модель на моих снимках. В нее укладывают любимое блюдо от любимой жены, заботливо завернутый мамой сэндвич или наспех собранный обед из остатков завтрака. Взять еду из дома и разогреть на работе — удобно, быстро и все-таки дешевле, чем покупать в кафе или пиццерии. Да и вкус такой еды напоминает о домашнем уюте. Кроме того, иногда просто не хватает времени на полноценный обед. Сотрудники офисов шутили, что, если бы я не пришла фотографировать их обед, они так и просидели бы, уткнувшись в экран и не видя друг друга. Совместная трапеза — хороший способ коммуникации в современном мире», - рассказала Екатерина о своих снимках.

Джерело: Bird In Flight