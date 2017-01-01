Без слез не взглянешь: фотографии животных в неволе, которые навевают грусть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В конце января в Сан-Франциско будет проходить международная арт-ярмарка Photofairs, на которой в том числе будет представлен проект «In Situ» французского фотографа Eric Pillot.

Проект представляет собой серию портретов животных из зоопарков на фоне фотообоев, изображающих их естественную среду обитания.

Во время просмотра фотографий у зрителя возникает тягостное ощущение, ведь так хочется, чтобы задний план вдруг «ожил», и животные оказались в дикой природе, а не в тесном зоопарке, жизнь в котором делает их несчастными.

Джерело: ФотоТелеграф