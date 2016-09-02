Бежевое боди: звезды показали, как носить самый модный купальник лета 2017

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Уже сейчас можно смело прогнозировать, что ключевой модной тенденцией сезона станут купальники цвета нюд

Лето не за горами, а это значит, что пришло время ознакомиться с главными трендами в пляжной моде.

Готовиться к пляжному сезону знатоки моды рекомендует уже сейчас даже несмотря на то, что не все успели попрощаться с холодными зимними днями.

Безусловно, со всеми главными трендами в пляжной моде мы познакомимся лишь в начале лета на фееричной Неделе моды в Майами, однако уже сейчас можно смело прогнозировать, что ключевой модной тенденцией сезона станут купальники цвета нюд.

Об этом свидетельствуют лукбуки главных «пляжных» брендов планеты, а также отпускные снимки мировых трендсеттеров, среди которых есть и звездные модницы, включая Беллу Хадид, Рианну, Эмили Ратаковски и многих других. Так, звездные красавицы уже сейчас делятся с поклонниками фотографиями в купальниках и большинство из них позируют в пляжных нарядах телесного цвета.

Фэшн-аналитики утверждают, что все цвета бежа являются частью популярной в наше время популяризации обнаженности. «Голые» купальники, впрочем, как и другие предметы гардероба в телесных оттенках позволяют подчеркнуть фигуру и не переходя границ приличия сделать образ максимально сексуальным.

Примечательно, что прогнозы фэшн-аналитиков подтверждают и данные из интернета. В частности, американский сервис Polyvore, который сотрудничает с интернет-магазинами и подбирает лучшие цены на товары, сообщил о том, что пользователи стали в 145 раз чаще искать «нюдовый купальник».

В отношении фасона купальника ограничений практически нет – в тренде, как классическое бикини, так и бандо, монокини и танкини. В свою очередь, среди селебрити, все же, лидирует сдельный нюдовый купальник, который они носят и в качестве самостоятельного элемента пляжного образа, и используя его в качестве топа в городском look-е с шортами, джинсами и другой одеждой.

Мы решили уже сейчас познакомить читателей с главным пляжным трендом лета 2017 и показать, как и с чем звездные красавицы носят «голые» купальники.

Джерело: beauty.ua