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    Бикини или хиджаб? Как проходит конкурс красоты «Мисс мусульманка»

    • Сьогодні, 12:56
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    &laquo;Мисс мусульманка&raquo;
    «Мисс мусульманка»

    Здесь девушки носят закрытые платья и хиджаб, а не купальники и бикини

    Типичный конкурс красоты — красивое тело, откровенные наряды, яркий макияж. Профессиональные судьи оценивают девушек на высоких каблуках, формируя единые для всего мира стандарты красоты, что выглядит на самом деле странно, ведь мы все такие разные.

    На фоне подобных тенденций мусульманский конкурс красоты не может не выделяться. Здесь девушки носят закрытые платья и хиджаб, а не купальники и бикини. Они не дефилируют полуголыми по подиуму, но читают наизусть Коран. Конкурсантки посещают религиозные места и дома престарелых, места заключения и больницы, они мало спят и много времени посвящают молитвам.

    Главное отличие конкурса в том, что жюри (которое состоит из ста детей-сирот) оценивает не броскость внешности, а силу характера, силу веры и внутреннюю красоту души конкурсанток, среди которых люди самых разных профессий — инженеры, врачи, учителя…

    «Мисс мусульманка» — конкурс, проводимый в Индонезии с 2011 года. Главным критерием оценки здесь являются моральные и религиозные ценности девушек, а также их вклад в развитие общества.

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    Бикини или хиджаб? Как проходит конкурс красоты «Мисс мусульманка»
    Бикини или хиджаб? Как проходит конкурс красоты «Мисс мусульманка»
    Бикини или хиджаб? Как проходит конкурс красоты «Мисс мусульманка»
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    Бикини или хиджаб? Как проходит конкурс красоты «Мисс мусульманка»
    Бикини или хиджаб? Как проходит конкурс красоты «Мисс мусульманка»
    Бикини или хиджаб? Как проходит конкурс красоты «Мисс мусульманка»
    Бикини или хиджаб? Как проходит конкурс красоты «Мисс мусульманка»
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    Бикини или хиджаб? Как проходит конкурс красоты «Мисс мусульманка»
    Бикини или хиджаб? Как проходит конкурс красоты «Мисс мусульманка»
    Бикини или хиджаб? Как проходит конкурс красоты «Мисс мусульманка»
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    Бикини или хиджаб? Как проходит конкурс красоты «Мисс мусульманка»
    Бикини или хиджаб? Как проходит конкурс красоты «Мисс мусульманка»
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    Бикини или хиджаб? Как проходит конкурс красоты «Мисс мусульманка»


    Джерело: Fresher
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