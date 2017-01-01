Благовещение: история и традиции древнего праздника

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Ежегодно 7 апреля христиане мира отмечают день, когда Деве Марии ангелы принесли благую весть

Благовещение Пресвятой Богородицы – это праздник, который православные и греко-католики ежегодно отмечают 7 апреля.

Раньше празднику Благовещения давали разные названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии.

Но, название праздника – Благовещение – передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о будущем рождении младенца Христа. Этот праздник относится к непереходящим и всегда отмечается в один и тот же апрельский день.

История праздника

Церковь установила празднование Благовещения в IV ст. после того, как самостоятельно начали отмечать Рождество Христово. Дату праздника определили, отсчитав 9 месяцев от Рождества. Крайние сроки, с которыми совпадает Благовещение, - четверг третьей недели Великого поста и среда Пасхальной недели (по Юлианскому календарю). Празднование Благовещения не отменяется, даже если праздник приходится на Пасху, и пост ради него ослабляется.

Традиции Благовещения

В этот день принято было заготавливать благовещенскую соль. Каждый из членов семьи бросал по щепотке соли в специальный мешочек, после чего хозяйка ее прокаливала и берегла для особых случаев. Считается, что такая соль может излечить даже безнадежно больного. Если же соль не пригодилась в течение года, ее необходимо сжечь на костре. Согласно одному из поверий, в этот день нельзя надевать обновки. Необходимо также быть осторожными с огнем, поэтому хозяйки старались приготовить угощения на этот день заранее.

Кроме того, считается, что в этот день нельзя ходить в гости, праздник отмечали в темном семейном кругу. Опасались того, что в дверь постучит незнакомая девушка или женщина: по поверьям она могла оказаться ведьмой. Поэтому женщины старались в этот день не выходить из дома.

Считается также, что если на Благовещение девушка найдет первоцвет, то уже летом выйдет замуж. Девушки в этот день бросали в воду весенние цветы и умывались ей, чтобы быть красивыми.

Что нельзя делать на Благовещение: