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    Блогер рассказал, как живется бомжам на Гавайях

    • Сьогодні, 14:04
    • Розсилка

    Реальность такова, что гавайские бомжи живут гораздо лучше работяг из украинской глубинки...

    Бомжи на Гавайях защищены властями острова. Концентрация бомжей здесь в шесть (!) раз выше, чем в среднем по стране. В шесть раз – 1,2% всего населения!

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    Спросите, почему это происходит? Дело в том, что этот штат отличается особым чувством гуманизма к бездомным, всячески опекая их, помогая им, обеспечивая всем, в чем у бомжей возникает нужда, и просто не давая бездомным помирать.

    А теперь внимание: в среднем власти штата Гавайи тратят на одного бомжа 700 долларов в месяц. Вот он, реальный минимальный прожиточный минимум. 

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    Блогер рассказал, как живется бомжам на Гавайях
    Блогер рассказал, как живется бомжам на Гавайях
    Блогер рассказал, как живется бомжам на Гавайях
    Блогер рассказал, как живется бомжам на Гавайях
    Блогер рассказал, как живется бомжам на Гавайях
    Блогер рассказал, как живется бомжам на Гавайях
    Блогер рассказал, как живется бомжам на Гавайях

    Но, несмотря на высокогуманное отношение властей к этим товарищам, экономически их эта ситуация устраивает все меньше, ведь бомжи на острове плодятся быстрее, чем прирастает население… Знаете, какой выход нашли власти? Они готовы любого бездомного отправить… в путешествие!

    А так как в путешествие с Гавайев можно отправиться только на самолете, бомжам оплачивают авиабилет, а также процедуры по санитарной обработке и приведению внешнего вида в приличный, чтобы человека пустили в самолет. Правда, в один конец. Иными словами, таким способом бомжей пытаются выселить с острова.

    Выселять людей из штата насильно не позволяет американское законодательство, поэтому пришлось создать программу, при которой особо убыточные жители сами добровольно переедут еще куда-нибудь.

    Ограничения на участие в программе «Путешествия на материк» минимальные: предложением сможет воспользоваться любой гавайский бездомный, который не болеет заразными болезнями и готов подписать документ, подтверждающий, что отлет будет совершенно добровольным. Правда, слетать бесплатно на континент можно строго один раз: улететь, вернуться за свой счет и потом улететь еще раз не получится. Формально власти объясняют, что программу придумали в заботе о самих бомжах. Теперь они смогут спокойно переехать к своим родным и близким, которые помогут им снова встать на ноги.

    Но, по большому счету, никто особенно не скрывает, что штат рассчитывает таким образом серьезно сэкономить бюджетные деньги. Бомжа гораздо дешевле один раз помыть и усадить в самолет, чем содержать до конца жизни.

    Джерело: BigPicture

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