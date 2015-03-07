Блогер рассказал, как живется бомжам на Гавайях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реальность такова, что гавайские бомжи живут гораздо лучше работяг из украинской глубинки...

Бомжи на Гавайях защищены властями острова. Концентрация бомжей здесь в шесть (!) раз выше, чем в среднем по стране. В шесть раз – 1,2% всего населения!

Спросите, почему это происходит? Дело в том, что этот штат отличается особым чувством гуманизма к бездомным, всячески опекая их, помогая им, обеспечивая всем, в чем у бомжей возникает нужда, и просто не давая бездомным помирать.

А теперь внимание: в среднем власти штата Гавайи тратят на одного бомжа 700 долларов в месяц. Вот он, реальный минимальный прожиточный минимум.

Но, несмотря на высокогуманное отношение властей к этим товарищам, экономически их эта ситуация устраивает все меньше, ведь бомжи на острове плодятся быстрее, чем прирастает население… Знаете, какой выход нашли власти? Они готовы любого бездомного отправить… в путешествие!

А так как в путешествие с Гавайев можно отправиться только на самолете, бомжам оплачивают авиабилет, а также процедуры по санитарной обработке и приведению внешнего вида в приличный, чтобы человека пустили в самолет. Правда, в один конец. Иными словами, таким способом бомжей пытаются выселить с острова.

Ограничения на участие в программе «Путешествия на материк» минимальные: предложением сможет воспользоваться любой гавайский бездомный, который не болеет заразными болезнями и готов подписать документ, подтверждающий, что отлет будет совершенно добровольным. Правда, слетать бесплатно на континент можно строго один раз: улететь, вернуться за свой счет и потом улететь еще раз не получится. Формально власти объясняют, что программу придумали в заботе о самих бомжах. Теперь они смогут спокойно переехать к своим родным и близким, которые помогут им снова встать на ноги. Но, по большому счету, никто особенно не скрывает, что штат рассчитывает таким образом серьезно сэкономить бюджетные деньги. Бомжа гораздо дешевле один раз помыть и усадить в самолет, чем содержать до конца жизни.

Джерело: BigPicture