Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
- Сьогодні, 11:15
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С 2006 года блондинки отмечают свой праздник 31 мая
Сегодня отмечают всемирный день блондинок. Этот праздник учредили в США в 2001 году. Тогда его организовал американский союз юристов, назначив «национальный день блондинок» на 9 июля.
Женщины-адвокаты так решили бороться за свои права, организуя по стране женские клубы и организации.
Позже эту идею подхватил мир и с 2006 года блондинки отмечают свой праздник 31 мая.