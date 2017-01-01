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    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума

    • Сьогодні, 11:15
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    С 2006 года блондинки отмечают свой праздник 31 мая

    Сегодня отмечают всемирный день блондинок. Этот праздник учредили в США в 2001 году. Тогда его организовал американский союз юристов, назначив «национальный день блондинок» на 9 июля.

    Женщины-адвокаты так решили бороться за свои права, организуя по стране женские клубы и организации.

    Позже эту идею подхватил мир и с 2006 года блондинки отмечают свой праздник 31 мая.

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    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума
    Блондинки, которые своей красотой сводят мужчин с ума

    США
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