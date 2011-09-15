Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание
- 3 Сiчня, 16:36
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Розсилка
Бодибилдеры из Африки
Эти ребята самым наглядным образом показывают, чего можно достичь, если есть желание
Серьезное оборудование им недоступно, о спортивном питании они могут только мечтать... Всё что им остается - только упорство и работа над собой. А взгляните на результат!
Такие парни с отлично развитыми мускулами живут и работают над собой в африканской стране Гана.
При том, что заниматься им приходится далеко не в привычном нам спортзале с кучей оборудования, раздевалкой и душем.
Джерело: Fishki.net