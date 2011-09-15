Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бодибилдеры из Африки

Эти ребята самым наглядным образом показывают, чего можно достичь, если есть желание

Серьезное оборудование им недоступно, о спортивном питании они могут только мечтать... Всё что им остается - только упорство и работа над собой. А взгляните на результат!

Такие парни с отлично развитыми мускулами живут и работают над собой в африканской стране Гана.

При том, что заниматься им приходится далеко не в привычном нам спортзале с кучей оборудования, раздевалкой и душем.

Джерело: Fishki.net