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    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание

    • 3 Сiчня, 16:36
    • Розсилка
    Бодибилдеры из Африки
    Бодибилдеры из Африки

    Эти ребята самым наглядным образом показывают, чего можно достичь, если есть желание

    Серьезное оборудование им недоступно, о спортивном питании они могут только мечтать... Всё что им остается - только упорство и работа над собой. А взгляните на результат!

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    Такие парни с отлично развитыми мускулами живут и работают над собой в африканской стране Гана.

    При том, что заниматься им приходится далеко не в привычном нам спортзале с кучей оборудования, раздевалкой и душем.

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    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание
    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание
    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание
    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание
    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание
    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание
    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание
    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание
    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание
    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание
    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание
    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание
    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание
    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание
    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание
    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание
    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание
    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание
    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание
    Бодибилдеры из Африки: отсутствие спортзала - не оправдание

    Джерело: Fishki.net

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    фотограф
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