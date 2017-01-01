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    Большие серьги - новый модный тренд весны

    • Сьогодні, 16:38
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    Главная покупка этой весной - огромные серьги. По словам стилистов, аксессуар должен стать акцентом внимания вашего образа

    Варианты модного сочетания продемонстрировали на мировых Неделях моды. Дизайнер бренда Balenciaga предлагает заложить волосы за уши и одеть «разнокалиберные» серьги с принтом одинаковым с одеждой. Марка Delpozo сделала ставку на цветы ярких оттенков с длинными стеблями, изложенные из бисера. В Agnes B для модниц создали одну объемную сережку. На тонкой цепочке красуются лепестки или цветок.

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    Большие серьги - новый модный тренд весны
    Большие серьги - новый модный тренд весны
    Большие серьги - новый модный тренд весны
    Большие серьги - новый модный тренд весны
    Большие серьги - новый модный тренд весны
    Большие серьги - новый модный тренд весны
    Большие серьги - новый модный тренд весны
    Большие серьги - новый модный тренд весны
    Большие серьги - новый модный тренд весны
    Большие серьги - новый модный тренд весны
    Большие серьги - новый модный тренд весны
    Большие серьги - новый модный тренд весны
    Большие серьги - новый модный тренд весны
    Большие серьги - новый модный тренд весны
    Большие серьги - новый модный тренд весны
    Большие серьги - новый модный тренд весны
    Большие серьги - новый модный тренд весны

    Также популярными будут изделия из пластмассы, с логотипами брендов или созданные из бахромы. В моде остаются аксессуары-каффы. Украшение покрывает мочку и другую часть уха. Большинство моделей не требуют проколов.

    Джерело: Gazeta.ua

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