Большие серьги - новый модный тренд весны



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Главная покупка этой весной - огромные серьги. По словам стилистов, аксессуар должен стать акцентом внимания вашего образа

Варианты модного сочетания продемонстрировали на мировых Неделях моды. Дизайнер бренда Balenciaga предлагает заложить волосы за уши и одеть «разнокалиберные» серьги с принтом одинаковым с одеждой. Марка Delpozo сделала ставку на цветы ярких оттенков с длинными стеблями, изложенные из бисера. В Agnes B для модниц создали одну объемную сережку. На тонкой цепочке красуются лепестки или цветок.

Также популярными будут изделия из пластмассы, с логотипами брендов или созданные из бахромы. В моде остаются аксессуары-каффы. Украшение покрывает мочку и другую часть уха. Большинство моделей не требуют проколов.

Джерело: Gazeta.ua