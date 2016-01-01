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    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли

    • 26 Грудня, 13:53
    • Розсилка

    И снова Брэд - покой нам только снится! Отнюдь не романтичные отношения Анджелины Джоли и Брэда Питта обрастают новыми и новыми подробностями. Так, актер обратился в суд с новым заявлением, попросив засекретить данные, относящиеся к их детям.

    «Анджелина нарушает правила поведения в суде, касающиеся опеки над детьми, она становится неуправляемой. Кажется, что она готова отдать детей журналистам на растерзание, она даже называет им имена детских психотерапевтов», - говорится в заявлении.

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    Реакция Джоли последовала незамедлительно: ее представители сообщили, что Анджелина уже подписала документы о неразглашении личной информации их семьи и очень удивилась, что Питт вновь обратился к этой теме, пишет Hello!.

    «Новое заявление, который Питт направил в суд, всех очень удивило, ведь он и раньше обращался туда с подобной просьбой. Анджелина подписала документы о неразглашении судебных документов, и они защищают их детей и самого Брэда. Его обвинения беспочвенны»,- заявила Джоли.

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    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
    Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли

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