Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли
- 26 Грудня, 13:53
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Розсилка
И снова Брэд - покой нам только снится! Отнюдь не романтичные отношения Анджелины Джоли и Брэда Питта обрастают новыми и новыми подробностями. Так, актер обратился в суд с новым заявлением, попросив засекретить данные, относящиеся к их детям.
«Анджелина нарушает правила поведения в суде, касающиеся опеки над детьми, она становится неуправляемой. Кажется, что она готова отдать детей журналистам на растерзание, она даже называет им имена детских психотерапевтов», - говорится в заявлении.
Реакция Джоли последовала незамедлительно: ее представители сообщили, что Анджелина уже подписала документы о неразглашении личной информации их семьи и очень удивилась, что Питт вновь обратился к этой теме, пишет Hello!.
«Новое заявление, который Питт направил в суд, всех очень удивило, ведь он и раньше обращался туда с подобной просьбой. Анджелина подписала документы о неразглашении судебных документов, и они защищают их детей и самого Брэда. Его обвинения беспочвенны»,- заявила Джоли.