Бренд нижнего белья привлек к рекламе обычных женщин

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Последняя рекламная кампания Happy Swim, помимо постановочных кадров, содержит и фото обычных девушек из Instagram

Бренд нижнего белья и купальников Aerie уже несколько лет поддерживают девушек с нестандартной фигурой. В новом кампейне они пошли еще дальше...

Позитивное отношение к своему телу – это то, что проповедует демократичный бренд. Они всячески подкрепляют свои постулаты делом. И не только производством стильных купальников и нижнего белья для девушек с разными типами фигуры.

Так, последняя рекламная кампания Happy Swim, помимо постановочных кадров, содержит и фото обычных девушек из Instagram. Все желающие могут купить купальник от Aerie и запостить свой снимок с хэштегом #AerieREAL.

Зачем это нужно? Уже второй год бренд проводит акцию Love The Swim You're In. Она призвана собрать деньги в фонд National Eating Disorders Association, которые помогают жертвам пищевых расстройств. Для этого просто нужно сделать своей фото в купальнике и поставить хэштег. За каждый снимок бренд отдает в фонд по 1 доллару.