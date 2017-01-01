Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года

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В марте в британском городке Челтнем ежегодно проходят скачки. Для женщин это еще одна возможность продемонстрировать экстравагантные образы и изысканные аксессуары

Британские модницы появились на мероприятии в огромных шляпах, украшенных перьями фазана. Некоторые сделали ставку на твидовые пальто длины миди и классические варианты аксессуаров.

Молодые девушки предпочли шляпы пастельных оттенков, яркие элементы на однотонных моделях и объемные произведениям, повторяющие элементы фигур. Среди женщин преобладали молочные, шоколадные и черные оттенки аксессуаров. Также в моде осталась классическая вуаль и цветы в волосах.

Джерело: Gazeta.ua