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    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года

    • Сьогодні, 16:21
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    В марте в британском городке Челтнем ежегодно проходят скачки. Для женщин это еще одна возможность продемонстрировать экстравагантные образы и изысканные аксессуары

    Британские модницы появились на мероприятии в огромных шляпах, украшенных перьями фазана. Некоторые сделали ставку на твидовые пальто длины миди и классические варианты аксессуаров.

    Молодые девушки предпочли шляпы пастельных оттенков, яркие элементы на однотонных моделях и объемные произведениям, повторяющие элементы фигур. Среди женщин преобладали молочные, шоколадные и черные оттенки аксессуаров. Также в моде осталась классическая вуаль и цветы в волосах.

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    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года
    Британские модницы представили трендовые шляпы 2017 года

    Джерело: Gazeta.ua

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