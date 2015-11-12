«Брови как у волка»: страшный бьюти-тренд, который точно не сделает вас привлекательней

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«Колосящие перьями брови» наделали шуму в Инстаграме

Обычно бьюти-тренды, равно как и тренды в моде, берут свое начало на подиуме. Однако иногда их возникновению способствуют просто дерзкие выходкино знаменитых людей. Так случилось недавно с финским бьюти-блогером в Инстаграме, которая в шутку опубликовала «колосящиеся перьями брови», назвав их новым трендом. Каково же было ее удивление, когда оказалось, что ее подписчики, а также их друзья и друзья друзей, действительно последовали ее примеру.

Буквально неделю назад Стелла Сиронен из Хельсинки, публикующая фотографии на своем аккаунте stella.s.makeup в Инстаграме, объявила о новом тренде, который выглядел, мягко говоря, нелепо. Девушка расчесала свои брови на «прямой пробор». Под фотографией немедленно появилось огромное количество комментариев, которые были прямо категоричны друг другу: от «О боже, только не это» до «Наконец-то тренд начинается с Финляндии вместо того, чтобы тут заканчиваться». Более того, многие девушки высказали желание повторить такой вид и немедленно начали публиковать свои селфи с такими же «бровями-перьями», называя это новым трендом. А за ними стали повторять и другие.

Таким образом, когда спустя всего несколько дней Стелла снова опубликовала свое фото, она прокомментировала это событие: «Взять себе на заметку: когда шутишь, что начинаешь новый тренд бровей, будь готова, что люди воспримут это серьезно и, собственно, действительно начнут новый тренд».

Кстати над страшными бровями еще раньше в своем блоге шутила актриса Ирина Горбачева.

Джерело: Культурология