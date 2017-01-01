Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой

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О своем желании стать профессиональной моделью девочка заявила еще в три года

7-летняя модель Севи Монро из Лос-Анжелеса, США, покорила сеть естественной красотой и харизмой. Девочка активно снимается в рекламных кампаниях брендов детской одежды. Участвует в съемках фотосессий для шведского ритейлера H & M. Имеет опыт работы в клипе американской певицы Sia.

«Ей очень нравится позировать. Она любит сниматься в фильмах и хочет научиться профессионально танцевать. Ей просто нравится внимание и все, что касается сцены - подиум или выступление на публике», - сказала мама Севи Монро Сьюзи.

О своем желании стать профессиональной моделью Севи заявила еще в три года. Модельной карьерой занимается уже полтора года.

Джерело: Gazeta.ua