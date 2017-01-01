  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой

    • Сьогодні, 16:25
    • Розсилка

    О своем желании стать профессиональной моделью девочка заявила еще в три года

    7-летняя модель Севи Монро из Лос-Анжелеса, США, покорила сеть естественной красотой и харизмой. Девочка активно снимается в рекламных кампаниях брендов детской одежды. Участвует в съемках фотосессий для шведского ритейлера H & M. Имеет опыт работы в клипе американской певицы Sia.

    «Ей очень нравится позировать. Она любит сниматься в фильмах и хочет научиться профессионально танцевать. Ей просто нравится внимание и все, что касается сцены - подиум или выступление на публике», - сказала мама Севи Монро Сьюзи.

    О своем желании стать профессиональной моделью Севи заявила еще в три года. Модельной карьерой занимается уже полтора года.

    1 з 29
    на весь екран згорнути
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой
    Будущее модельного бизнеса. 7-летняя девочка покоряет интернет красотой и харизмой

    Джерело: Gazeta.ua

    США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ