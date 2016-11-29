Букеты из серебряных вилок: фантастические композиции из столовых приборов

Анна Каррингтон - известная британская художница, которая прославилась своим неординарным подходом к созданию арт-объектов.

Корабли из жемчужных бус, королевские мозаики из пуговиц и куклы из ракушек - чем только не удивляла она зрителей за последние годы.

На этот раз Анна презентовала не менее оригинальные композиции - вазы с цветами из… серебряных столовых приборов!