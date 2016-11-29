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    Букеты из серебряных вилок: фантастические композиции из столовых приборов

    • Сьогодні, 08:02
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    Анна Каррингтон - известная британская художница, которая прославилась своим неординарным подходом к созданию арт-объектов.

     Корабли из жемчужных бус, королевские мозаики из пуговиц и куклы из ракушек - чем только не удивляла она зрителей за последние годы.

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    На этот раз Анна презентовала не менее оригинальные композиции - вазы с цветами из… серебряных столовых приборов!

    Несмотря на то, что цветы сделаны из ложек и вилок, выглядят цветы, как настоящие. Тончайшие листья, аккуратные бутоны, нежные лепестки - кажется невероятным, что такого эффекта удалось добиться, используя металл. Все цветочные композиции помещены в вазы, есть и одна - «перевязанная» лентой. Все подчеркивает легкость, буквально парит в воздухе. 

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    Букеты из серебряных вилок: фантастические композиции из столовых приборов
    Букеты из серебряных вилок: фантастические композиции из столовых приборов
    Букеты из серебряных вилок: фантастические композиции из столовых приборов
    Букеты из серебряных вилок: фантастические композиции из столовых приборов
    Букеты из серебряных вилок: фантастические композиции из столовых приборов
    Букеты из серебряных вилок: фантастические композиции из столовых приборов
    Букеты из серебряных вилок: фантастические композиции из столовых приборов



    Джерело: Культурология
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