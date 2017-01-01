Бури, грозы и облака: невероятные снимки пилота, который обожает фотографировать
- Сьогодні, 10:10
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Пилоты самолётов могут любоваться удивительными пейзажами. К счастью, некоторые из них охотно фотографируют раскрывающиеся перед ними красоты.
Сантьяго Борха Лопес (Santiago Borja Lopez) – пилот из Кито, работающий в авиакомпании «Ecuador Airlines».
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Каждый раз во время полётов он достаёт свой фотоаппарат, чтобы запечатлеть великолепные виды с воздуха.
Особенно сильное впечатление производят снимки, в которых Лопес снял сверху бури, грозы и облака. Его кадр «Тихоокеанский шторм» (первый в подборке) даже занял третье место в категории «Пейзаж» на фотоконкурсе National Geographic Nature Photographer of the Year 2016.
Джерело: cameralabs.org