Бури, грозы и облака: невероятные снимки пилота, который обожает фотографировать



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пилоты самолётов могут любоваться удивительными пейзажами. К счастью, некоторые из них охотно фотографируют раскрывающиеся перед ними красоты.

Сантьяго Борха Лопес (Santiago Borja Lopez) – пилот из Кито, работающий в авиакомпании «Ecuador Airlines».

Каждый раз во время полётов он достаёт свой фотоаппарат, чтобы запечатлеть великолепные виды с воздуха.

Особенно сильное впечатление производят снимки, в которых Лопес снял сверху бури, грозы и облака. Его кадр «Тихоокеанский шторм» (первый в подборке) даже занял третье место в категории «Пейзаж» на фотоконкурсе National Geographic Nature Photographer of the Year 2016.

Джерело: cameralabs.org