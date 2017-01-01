Бывший фотограф Обамы устроил фотосессию президенту США из «Карточного домика»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Съемки провели в рамках промокампании нового сезона популярного телесериала.

Пит Соуза, в течение восьми лет работавший личным фотографом Барака Обамы, провел фотосессию для Фрэнка Андервуда — сыгранного Кевином Спейси президента США из сериала «Карточный домик».

Получившиеся фотографии опубликованы на официальной странице телевизионного шоу в фейсбуке, пишет FStoppers.

Съемки проводились в рамках промокампании нового сезона «Карточного домика», премьера которого запланирована на 30 мая этого года. Фотосессия проходила в Вашингтоне: герои сериала побывали возле Белого дома, Капитолия, Мемориала Мартина Лютера Кинга и на других знаковых локациях.

Пит Соуза покинул должность официального фотографа Белого дома в день ухода Барака Обамы с поста президента. В течение всего периода своей работы он регулярно публиковал подборки лучших снимков, в которых показывал не только публичную сторону жизни главы государства, но и повседневную жизнь членов его семьи, друзей и сотрудников администрации.

Пик популярности Соузы наступил зимой 2017-го, когда он стал выкладывать в своем инстаграме снимки, намекающие на его отношение к новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

Джерело: Bird In Flight