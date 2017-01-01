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    Бывший фотограф Обамы устроил фотосессию президенту США из «Карточного домика»

    • Сьогодні, 11:14
    • Розсилка

    Съемки провели в рамках промокампании нового сезона популярного телесериала.

    Пит Соуза, в течение восьми лет работавший личным фотографом Барака Обамы, провел фотосессию для Фрэнка Андервуда — сыгранного Кевином Спейси президента США из сериала «Карточный домик».

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    Получившиеся фотографии опубликованы на официальной странице телевизионного шоу в фейсбуке, пишет FStoppers.

    Съемки проводились в рамках промокампании нового сезона «Карточного домика», премьера которого запланирована на 30 мая этого года. Фотосессия проходила в Вашингтоне: герои сериала побывали возле Белого дома, Капитолия, Мемориала Мартина Лютера Кинга и на других знаковых локациях.

    Пит Соуза покинул должность официального фотографа Белого дома в день ухода Барака Обамы с поста президента. В течение всего периода своей работы он регулярно публиковал подборки лучших снимков, в которых показывал не только публичную сторону жизни главы государства, но и повседневную жизнь членов его семьи, друзей и сотрудников администрации.

    Пик популярности Соузы наступил зимой 2017-го, когда он стал выкладывать в своем инстаграме снимки, намекающие на его отношение к новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

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    Бывший фотограф Обамы устроил фотосессию президенту США из «Карточного домика»
    Бывший фотограф Обамы устроил фотосессию президенту США из «Карточного домика»
    Бывший фотограф Обамы устроил фотосессию президенту США из «Карточного домика»
    Бывший фотограф Обамы устроил фотосессию президенту США из «Карточного домика»
    Бывший фотограф Обамы устроил фотосессию президенту США из «Карточного домика»
    Бывший фотограф Обамы устроил фотосессию президенту США из «Карточного домика»

    Джерело: Bird In Flight

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