C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
- Сьогодні, 14:21
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Маникюр «Кошачий глаз» является гипнотическим трендом в дизайне ногтей.
Его особенность в том, что он создается при помощи специального лака, который создает на ногтях блик, который переливается и создает эффект объёмное изображения, похожего на камень кошачий глаз. В общем, скорее смотрите нашу фотоподборку самых красивых идей маникюра «кошачий глаз»! «Кошачий глаз» в студию!
В первую очередь стоит отметить, что такой маникюр выполняется гель-лаком. Для того, чтобы сделать кошачий глаз, нужно приобрести специальный гель-лак с эффектом «кошачий глаз». Он является одной из разновидностей магнитных гель-лаков.
Если дополнительно использовать магниты с горизонтальными, вертикальными, диагональными или зигзагообразными линиями, можно получить невероятный эффектный маникюр!
Джерело: telegraf.com.ua