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    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!

    • Сьогодні, 14:21
    • Розсилка

    Маникюр «Кошачий глаз» является гипнотическим трендом в дизайне ногтей.

    Его особенность в том, что он создается при помощи специального лака, который создает на ногтях блик, который переливается и создает эффект объёмное изображения, похожего на камень кошачий глаз. В общем, скорее смотрите нашу фотоподборку самых красивых идей маникюра «кошачий глаз»! «Кошачий глаз» в студию!

    В первую очередь стоит отметить, что такой маникюр выполняется гель-лаком. Для того, чтобы сделать кошачий глаз, нужно приобрести специальный гель-лак с эффектом «кошачий глаз». Он является одной из разновидностей магнитных гель-лаков.

    Если дополнительно использовать магниты с горизонтальными, вертикальными, диагональными или зигзагообразными линиями, можно получить невероятный эффектный маникюр!

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    на весь екран згорнути
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!
    C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!


    Джерело: telegraf.com.ua

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