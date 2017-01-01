C такими ногтями вы точно не останетесь без внимания!

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Маникюр «Кошачий глаз» является гипнотическим трендом в дизайне ногтей.

Его особенность в том, что он создается при помощи специального лака, который создает на ногтях блик, который переливается и создает эффект объёмное изображения, похожего на камень кошачий глаз. В общем, скорее смотрите нашу фотоподборку самых красивых идей маникюра «кошачий глаз»! «Кошачий глаз» в студию!

В первую очередь стоит отметить, что такой маникюр выполняется гель-лаком. Для того, чтобы сделать кошачий глаз, нужно приобрести специальный гель-лак с эффектом «кошачий глаз». Он является одной из разновидностей магнитных гель-лаков.

Если дополнительно использовать магниты с горизонтальными, вертикальными, диагональными или зигзагообразными линиями, можно получить невероятный эффектный маникюр!





Джерело: telegraf.com.ua