  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Целая вселенная: космические мотивы в маникюре 2017

    • Сьогодні, 15:45
    • Розсилка

    Такой красивый маникюр на космическую тему отлично подойдет к летним однотонным платьям

    Чего только современные стилисты не придумают для воплощения на ногтях. Одним из последних трендов стали ногти в стиле лунный маникюр и маникюр космос. Повторить такой без труда сможет любой мастер, а мы для вас собрали подборку идей для вдохновения.

    Космические мотивы в стиле одежды, маникюре и даже макияже – давно не новость и еще долго будут оставаться на пике трендов. Такой красивый маникюр на космическую тему отлично подойдет к летним однотонным платьям, а также к нынче модным нарядам в футуристическом стиле.

    Однако есть одно но, чтобы стать хозяйкой лунного или космического маникюра нужно быть готовой потратить 2-3 часа времени, ведь воспроизвести «космос» на ногтях не так уж и легко!

    Но у таких вариантов ногтевого дизайна есть и свои однозначные плюсы. Так, например, при выполнении космос-маникюра легко можно исправить любой ляп и даже посреди работы  переделать все лишние штрихи и ошибки. Поэтому плохо он получиться не может, а скорее наоборот – уникально и неповторимо.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Целая вселенная: космические мотивы в маникюре 2017
    Целая вселенная: космические мотивы в маникюре 2017
    Целая вселенная: космические мотивы в маникюре 2017
    Целая вселенная: космические мотивы в маникюре 2017
    Целая вселенная: космические мотивы в маникюре 2017
    Целая вселенная: космические мотивы в маникюре 2017
    Целая вселенная: космические мотивы в маникюре 2017
    Целая вселенная: космические мотивы в маникюре 2017
    Целая вселенная: космические мотивы в маникюре 2017
    Целая вселенная: космические мотивы в маникюре 2017
    Целая вселенная: космические мотивы в маникюре 2017
    Целая вселенная: космические мотивы в маникюре 2017
    Целая вселенная: космические мотивы в маникюре 2017

     

    Джерело: beauty.ua

    Читайте також
    мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ