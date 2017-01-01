Целая вселенная: космические мотивы в маникюре 2017

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Такой красивый маникюр на космическую тему отлично подойдет к летним однотонным платьям

Чего только современные стилисты не придумают для воплощения на ногтях. Одним из последних трендов стали ногти в стиле лунный маникюр и маникюр космос. Повторить такой без труда сможет любой мастер, а мы для вас собрали подборку идей для вдохновения.

Космические мотивы в стиле одежды, маникюре и даже макияже – давно не новость и еще долго будут оставаться на пике трендов. Такой красивый маникюр на космическую тему отлично подойдет к летним однотонным платьям, а также к нынче модным нарядам в футуристическом стиле.

Однако есть одно но, чтобы стать хозяйкой лунного или космического маникюра нужно быть готовой потратить 2-3 часа времени, ведь воспроизвести «космос» на ногтях не так уж и легко!

Но у таких вариантов ногтевого дизайна есть и свои однозначные плюсы. Так, например, при выполнении космос-маникюра легко можно исправить любой ляп и даже посреди работы переделать все лишние штрихи и ошибки. Поэтому плохо он получиться не может, а скорее наоборот – уникально и неповторимо.

Джерело: beauty.ua