Чем живет и как развлекается «Мисс Вселенная-2017»

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«Мисс Вселенная-2017» 24-летняя Ирис Миттенар

Победительница конкурса «Мисс Вселенная-2017» 24-летняя Ирис Миттенар родилась в Лилле на севере Франции, а выросла в городе Стенворде на границе с Бельгией — в регионе Нор — Па-де-Кале

Она учится в университете, готовится стать хирургом-стоматологом — в планах новой королевы красоты повсеместно пропагандировать теперь гигиену полости рта, — любит путешествовать, заниматься экстремальными видами спорта и готовить блюда французской кухни.

Как сообщила накануне вечером со сцены Mall of Asia Arena в Маниле сама Ирис Миттенар, у нее получается лучшая в мире говядина по-бургундски — boeuf bourguignon (мясо, которое медленно готовится в красном вине).

Джерело: Газета.Ру