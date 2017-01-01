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    Чем живет и как развлекается «Мисс Вселенная-2017»

    • Сьогодні, 10:30
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    &laquo;Мисс Вселенная-2017&raquo; 24-летняя Ирис Миттенар
    «Мисс Вселенная-2017» 24-летняя Ирис Миттенар

    Победительница конкурса «Мисс Вселенная-2017» 24-летняя Ирис Миттенар родилась в Лилле на севере Франции, а выросла в городе Стенворде на границе с Бельгией — в регионе Нор — Па-де-Кале

    Она учится в университете, готовится стать хирургом-стоматологом — в планах новой королевы красоты повсеместно пропагандировать теперь гигиену полости рта, — любит путешествовать, заниматься экстремальными видами спорта и готовить блюда французской кухни.

    Как сообщила накануне вечером со сцены Mall of Asia Arena в Маниле сама Ирис Миттенар, у нее получается лучшая в мире говядина по-бургундски — boeuf bourguignon (мясо, которое медленно готовится в красном вине).

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    Чем живет и как развлекается «Мисс Вселенная-2017»
    Чем живет и как развлекается «Мисс Вселенная-2017»
    Чем живет и как развлекается «Мисс Вселенная-2017»
    Чем живет и как развлекается «Мисс Вселенная-2017»
    Чем живет и как развлекается «Мисс Вселенная-2017»
    Чем живет и как развлекается «Мисс Вселенная-2017»
    Чем живет и как развлекается «Мисс Вселенная-2017»
    Чем живет и как развлекается «Мисс Вселенная-2017»
    Чем живет и как развлекается «Мисс Вселенная-2017»
    Чем живет и как развлекается «Мисс Вселенная-2017»
    Чем живет и как развлекается «Мисс Вселенная-2017»
    Чем живет и как развлекается «Мисс Вселенная-2017»
    Чем живет и как развлекается «Мисс Вселенная-2017»
    Чем живет и как развлекается «Мисс Вселенная-2017»
    Чем живет и как развлекается «Мисс Вселенная-2017»
    Чем живет и как развлекается «Мисс Вселенная-2017»
    Чем живет и как развлекается «Мисс Вселенная-2017»

    Джерело: Газета.Ру

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