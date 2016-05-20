Через постель: 15 актрис, которые дебютировали на экране в пикантных сценах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стать актрисой в Голливуде непросто. Девушки хотят, чтобы их воспринимали всерьез за их талант, но этот город живет образами и внешним лоском. Так что актрисам приходится с этим мириться.

А это значит, что, когда юному таланту дают шанс появиться на большом экране, они готовы на все, чтобы привлечь внимание зрителя.

Когда для роли требуется эротическая сцена или сцена обнаженки, актрисе придется раздеться, если она жаждет стать знаменитой. Для некоторых это становится ловушкой, и позже их берут только на «секс-роли». Но кому-то удается подняться выше и добиться поистине невероятной славы.

С годами Голливуд дал нам множество актрис, которые прорвались как раз благодаря фильму, в котором им пришлось раздеваться. Некоторые из этих картин провалились, другие оказались очень хорошими. Одни актрисы пробиваются дальше, другие же годами топчутся на месте.

Итак, 15 актрис, которые дебютировали на экране в обнаженном виде, но при этом сумели построить неплохую и вполне серьезную карьеру.

Джерело: BigPicture