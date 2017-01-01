Черно-белые портреты знаменитого швейцарского фотографа Мишеля Комте

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Швейцарский фотограф и режиссер Мишель Комте (Michel Comte) родился 19 февраля 1954 года в Цюрихе.

Он стал одним из самых важных деятелей в мире модной и рекламной фотографии, регулярно сотрудничая с Vogue Italia, l'Uomo Vogue, Interview, Vanity Fair и т.д. Мишель Комте выступил режиссером и продюсером фильма «Девушка из Нагасаки», премьера которого состоялась на фестивале независимого кино «Сандэнс» в 2014 году. Это его первый полнометражный фильм.

Работая для американского Vogue, в 1981 году он переехал в Нью-Йорк, а позже перебрался в Лос-Анджелес. «Я всегда жил на грани», – рассказывает Комте о своей беспокойной личности. «Если ощущение риска пропадает, то я сразу двигаюсь дальше. Наверное, я унаследовал это от деда». (Альфред Комте – пионер швейцарской авиации.)

Всего за несколько лет Мишель Комте «вырос» в одного из самых востребованных фотографов в мире моды и глянца. Для Vanity Fair и Vogue он сделал портреты многочисленных знаменитостей из мира искусства, кино, шоу бизнеса, спорта. Среди известных личностей, которых фотографировал Мишель Комте: Клаудия Шиффер, Карла Бруни, Джулиан Шнабель, Джереми Айронс, Деми Мур, Майк Тайсон, Михаэль Шумахер и мн.др.

Черно-белые портреты Мишеля Комте:

Джерело: cameralabs.org