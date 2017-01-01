Черно-белые звезды. Джон Траволта, Шер и другие знаменитости глазами Нормана Сиффа

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Норман Сифф около 50 лет фотографировал портреты знаменитостей, многие из которые стали поистине легендарными

В далеком 1969-м году Норман Сифф решает бросить свою карьеру врача неотложки в Южной Африке и эмигрирует в США, где решает воплотить свою мечту – стать профессиональным фотографом.

Норман около 50 лет фотографировал портреты знаменитостей, многие из которые стали поистине легендарными. Даже если вы никогда не слышали имени этого фотографа, вы наверняка видели его гениальные работы, в чём вы можете легко убедиться, посмотрев подборку фотографий.