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    Черно-белые звезды. Джон Траволта, Шер и другие знаменитости глазами Нормана Сиффа

    • Сьогодні, 11:40
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    Аэросмит
    Аэросмит

    Норман Сифф около 50 лет фотографировал портреты знаменитостей, многие из которые стали поистине легендарными

    В далеком 1969-м году Норман Сифф решает бросить свою карьеру врача неотложки в Южной Африке и эмигрирует в США, где решает воплотить свою мечту – стать профессиональным фотографом.

    Норман около 50 лет фотографировал портреты знаменитостей, многие из которые стали поистине легендарными. Даже если вы никогда не слышали имени этого фотографа, вы наверняка видели его гениальные работы, в чём вы можете легко убедиться, посмотрев подборку фотографий.

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    Стив Джобс.
    Рэй Чарльз.
    Джон Траволта.
    Мик Джаггер.
    Уитни Хьюстон.
    Деннис Хоппер.
    Джони Митчелл.
    Blondie.
    Патти Смит.
    Фрэнк Заппа.
    Стив Мартин.
    Стив Мартин.
    Джоди Фостер.
    Лили Томлин.
    Мартин Скорсезе.
    Шер.
    Kiss
    Kiss
    The Rolling Stones
    Аэросмит
    Черно-белые звезды. Джон Траволта, Шер и другие знаменитости глазами Нормана Сиффа

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