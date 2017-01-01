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    Что есть в американских домах, чего не хватает нам: 13 отличий

    • Сьогодні, 08:38
    • Розсилка

    США от нас находится далековато, не удивительно что и жизнь там совсем другая, порой сразу и не разберешься.

     В американском доме, например, сразу чувствуется что что-то не так.

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    Или засилье жалюзи пугает (хотя и шторы встречаются, просто реже) или две двери в домах (обычная и прозрачная из стекла сбивают с толку).

    Если присмотреться, разница становится еще очевиднее — в квартирах (или апартаментах) дверь всего одна, но уже с маленьким молоточком и без звонка, потому что настырный гость незамеченным через домофон все равно не пройдет…и так до бесконечности.

    Но есть различия и вообще увлекательные — два душа в одной ванной, гардеробная даже в самых маленьких и дешевых квартирках-студиях, измельчитель еды, генератор льда, фильтр для воды на кране, прачечная…а сколько различий найдете вы?

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    1. Большая и глубокая раковина для посуды С этой прямоугольный «фермерской» раковиной (в два раза шире и в три раза глубже типичной русской) искушение не мыть посуду день за днем просто не покидает.
    2. A mason jar — многофункциональные и красивые баночки Им проще — они не мучаются с собиранием стеклянных баночек из под огурцов и отмыванием запаха от них, чтобы сделать потом в этой емкости варенье. Легендарные стеклянные баночки с самым разным дизайном удобны для всего — в них хранят еду, ложки-вилки, делают из них вазы, украшения интерьера…а эта фотография вообще взята с тематической свадьбы, которая была украшена многочисленными стеклянными близнецами разных оттенков.
    3. Прачечная Да и у нас такое есть — воскликните вы и будете не правы. Местные прачечные можно разделить на три вида. Первые — публичные, которые доступны для всех, работают за монетки и где можно встретить самых странных и причудливых людей. В своих домах для стиральной машинки и сушилки (эти две машины неразлучны, никаких веревок для белья) есть отдельная комнатка, а в квартирах своих машинок и вовсе нет. Надо что-то постирать — она будет где-то внутри здания и только для местных жителей. Сюда же отнесем такое изобретение как хэмпер, прозрачное ведро из сеточки с ручками, с которым американцы гордо ходят на постирушки.
    4. Гардеробная Маленькая комнатка для всевозможных вещей, которую обозначают как walk-in closet, то есть в этот шкаф можно даже зайти и остаться. Встречается и crawl-in closet, в который уже заползают, но это уже чердачная романтика и быт перестроенных квартир со странной планировкой.
    5. Разные прикроватные тумбочки И кто в нашей стране решил, что тумбочки у двухспальной кровати должны быть близнецами? Американцы так не думают. А еще кровать заправляется совсем по-другому: в основе простынка на резинках, а наша классическая стелиться сверху и очень туго, с заправленными краями.
    6. Душ для двоих Все, кто хоть раз пытались принять душ со второй половинкой знают, как это грустно мерзнуть в мыльной пене, ожидая своей очереди. Американцы в таких случаях цепляют два душа с разных сторон и наслаждаются происходящим или делают вот такой душ с потолка с большим радиусом действия.
    7. Лампы направленного света Такие маленькие кружочки цепляют и на кухне над полками, и вокруг зеркал и кресел для чтения книг. Они еще способны разноцветно светиться и яркость их регулируется на раз-два-три.
    8. Аксессуары для вечеринок Любой праздник сопровождается этим — целые отделы в магазинах заполнены тематическими штучками для вечеринок. Если сегодня 4 июля — то трубочки и одноразовые тарелки на барбекю у вас будут обязательно в стиле национального флага и никак иначе.
    9. Кухонная кладовка Еще один спаситель — встроенный шкафчик для еды, которой не нужен холодильник и техники, которая пока вам не нужна. Еда хранится или в герметичных пакетиках на защелках или закрывается пленкой, если это готовый продукт.
    10. Измельчитель еды Тостеры, блендеры — все это у нас давно есть, а вот встроенный в раковину измельчитель еды — тебя не хватает! Смысл включаемого как лампочка выключателем на стене Garbage disposal в том, что больше половины бытового мусора можно не выбросить, а измельчить и смыть в канализацию. И мусорка так благоухать/протекать не будет, и вообще мусора меньше. Еще одна кухонная прелесть — бумажные полотенца, без которых жизнь в США просто остановилась бы.
    11. Праздничный декор Отдельная подтема — венки на дверь, которые в зависимости от времени года могут быть новогодними, пасхальными, зелеными в честь дня святого Патрика, патриотичными, если это июль, в ракушках, если это лето или из осенних листьев сами понимаете когда.
    12. Лавочка в душе Скамеечка не для почитать и подумать о жизни, а чтобы ногти там постричь, ноги побрить…а если все сделано, то можно конечно и помечтать. Не сказать, что она есть везде, но явление тоже довольно частое.
    13. Гриль Это не наш шашлычок на шампурах и камушках, это организованный гриль, к которому прилагаются специальные щипцы и другие прибамбасы, а готовят на нем все — от котлет до овощей. А еще да, любимый американский бутерброд grilled cheese, с поджаренным сыром, как вы уже догадались.
    Что есть в американских домах, чего не хватает нам: 13 отличий

    Джерело: vev.ru
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