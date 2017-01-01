Что есть в американских домах, чего не хватает нам: 13 отличий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

США от нас находится далековато, не удивительно что и жизнь там совсем другая, порой сразу и не разберешься.

В американском доме, например, сразу чувствуется что что-то не так.

Или засилье жалюзи пугает (хотя и шторы встречаются, просто реже) или две двери в домах (обычная и прозрачная из стекла сбивают с толку).

Если присмотреться, разница становится еще очевиднее — в квартирах (или апартаментах) дверь всего одна, но уже с маленьким молоточком и без звонка, потому что настырный гость незамеченным через домофон все равно не пройдет…и так до бесконечности.

Но есть различия и вообще увлекательные — два душа в одной ванной, гардеробная даже в самых маленьких и дешевых квартирках-студиях, измельчитель еды, генератор льда, фильтр для воды на кране, прачечная…а сколько различий найдете вы?