Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками
- Сьогодні, 07:04
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Сколько раз люди не решались сделать себе татуировку, задаваясь вопросом, как она будет выглядеть, когда они постареют.
Безусловно, это дело каждого - делать или не делать - но пока суть да дело, а поколение с тату уже достигло того возраста, чтобы ответить на этот животрепещущий вопрос.
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В нашей подборке представлено 20 портретов пожилых людей, которые гордятся своими татуировками, и которые показывают, что ничего страшного с ними не случилось - рисунки и надписи по-прежнему такие, как и много лет назад.
Джерело: Культурология