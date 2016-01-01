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    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками

    • Сьогодні, 07:04
    • Розсилка

    Сколько раз люди не решались сделать себе татуировку, задаваясь вопросом, как она будет выглядеть, когда они постареют.

    Безусловно, это дело каждого - делать или не делать - но пока суть да дело, а поколение с тату уже достигло того возраста, чтобы ответить на этот животрепещущий вопрос.

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    В нашей подборке представлено 20 портретов пожилых людей, которые гордятся своими татуировками, и которые показывают, что ничего страшного с ними не случилось - рисунки и надписи по-прежнему такие, как и много лет назад.

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    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками
    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками
    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками
    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками
    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками
    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками
    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками
    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками
    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками
    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками
    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками
    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками
    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками
    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками
    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками
    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками
    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками
    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками
    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками
    Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками

    Джерело: Культурология

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