Что скажут внуки? Портреты пожилых людей с татуировками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сколько раз люди не решались сделать себе татуировку, задаваясь вопросом, как она будет выглядеть, когда они постареют.

Безусловно, это дело каждого - делать или не делать - но пока суть да дело, а поколение с тату уже достигло того возраста, чтобы ответить на этот животрепещущий вопрос.

В нашей подборке представлено 20 портретов пожилых людей, которые гордятся своими татуировками, и которые показывают, что ничего страшного с ними не случилось - рисунки и надписи по-прежнему такие, как и много лет назад.

Джерело: Культурология