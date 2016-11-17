  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма

    • Сьогодні, 19:01
    • Розсилка

    Знаменитая сцена у бассейна и другие кадры с последних съёмок иконы кинематографа.

    «Что-то должно случиться» (Something's Got to Give) – незаконченный американский фильм режиссёра Джорджа Кьюкора. В главных ролях снимались: Мэрилин Монро, Дин Мартин и Сид Чарисс.

    Читайте також

    Лента задумывалась как ремейк фильма 1940 года «Моя любимая супруга» (1940). Эта эксцентричная комедия стала последней кинокартиной с участием Монро.

    С самого начала съёмка выбивалась из графика из-за плохого самочувствия актрисы. А после её смерти 5 августа 1962 года проект полностью изменили. В главных ролях сняли Дорис Дэй и Джеймса Гарнера; фильм выпустили под названием «Я вернулась, дорогой» (Move over Darling).

    Большинство отснятых кадров с Мэрилин на протяжении многих лет хранились в архивах киностудии 20th Century Fox и не показывались публике. Эти гламурные фото – последние снимки Монро из недоснятого фильма 1962 года.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма
    «Что-то должно случиться»: снимки Мэрилин Монро из последнего незаконченного фильма

    Джерело: cameralabs.org

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ