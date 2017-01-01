Что за гномы: шесть «синих» фактов про смурфиков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Премьера третьего фильма про синих гномов еще не состоялась в России, а его уже обвиняют в феминизме.

Главная героиня Смурфетта отчаялась найти свое призвание в родной деревне и потащила трех своих друзей через леса, полные загадочных существ, к черту на рога — искать затерянную деревню, где знающие смурфы смогут ей объяснить — кто она и для чего ее слепили.

Пока трудно сказать, можно ли назвать мультфильм феминистским (учитывая, что в начале фильма Смурфетта не особо пригодилась в родной деревне и отправилась на поиски смысла жизни), зато в нашем арсенале затерялось несколько интересных фактов о главных персонажах мультфильма, которые вам необходимо узнать перед походом в кинотеатр.

Джерело: BigPicture