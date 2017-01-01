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    Что за гномы: шесть «синих» фактов про смурфиков

    • Сьогодні, 17:17
    • Розсилка

    Премьера третьего фильма про синих гномов еще не состоялась в России, а его уже обвиняют в феминизме.

    Главная героиня Смурфетта отчаялась найти свое призвание в родной деревне и потащила трех своих друзей через леса, полные загадочных существ, к черту на рога — искать затерянную деревню, где знающие смурфы смогут ей объяснить — кто она и для чего ее слепили.

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    Пока трудно сказать, можно ли назвать мультфильм феминистским (учитывая, что в начале фильма Смурфетта не особо пригодилась в родной деревне и отправилась на поиски смысла жизни), зато в нашем арсенале затерялось несколько интересных фактов о главных персонажах мультфильма, которые вам необходимо узнать перед походом в кинотеатр.

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    Смурфики родом из 1960-х Бельгийский художник Пейо (Пьер Кюллифор) придумал синих гномиков, когда его автомобиль сломался в лесу. Пока Пьер ждал подмогу, он прогулялся вглубь чащи и увидел большие грибы. Неизвестно, пробовал их Пейо или нет, но именно тогда ему в голову пришла идея сделать комиксы о гномиках, живущих в грибах. По легенде, в процессе создания первых персонажей Пейо перепутал коричневый карандаш с синим
    Любимый головной убор смурфов — белый колпак — историкам известен как фригийский. В Древнем Риме подобный головной убор был красного цвета, символизировал свободу и назывался «pileus». Позже фригийский колпак стал прототипом для шапочек якобинцев во время Великой французской революции — с тех пор за ним еще больше закрепилась ассоциация со словом «свобода». В деревне смурфов герои носят белые колпаки, а главный и самый мудрый — Папа Смурф — носит головной убор исторического красного цвета
    По сюжету оригинальных комиксов (которые выпускали при участии создателя синих гномов) Смурфетту создал злой волшебник Гаргамель, чтобы посеять зависть и раздор среди сплоченного мужского коллектива «синей» деревни. Рецепт создания Смурфетты по Гаргамелю был примерно следующий: сахар, специи, крокодильи слезы, птичий мозг, змеиный язык, кошачья хитрость, тщеславие павлина, болтовня сороки и строптивый нрав на кончике ножа.
    (В оригинале: «Sugar and spice but nothing nice; a dram of crocodile tears; peck of bird brain; the tip of an adder’s tongue; half a pack of lies, white, of course; the slyness of a cat; the vanity of a peacock; the chatter of a magpie; the guile of a vixen and the disposition of a shrew; and of course the hardest stone for her heart».) И после такого разве можно назвать мультфильм феминистским?
    Помимо самой популярной Смурфетты, в деревне живут еще две представительницы женского пола — Сасетта Смурф и Няня Смурф.
    Злой волшебник — родом из книги Франсуа Рабле В сатирическом романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» имя Гаргамель носила мать Гаргантюа — великанша, которая родила сына через правое ухо.
    6 смурфов = философский камень В оригинальном сюжете комиксов и мультсериала про смурфиков сказано, что, если собрать вместе шесть гномов, из них можно получить золото. Именно поэтому во всех произведениях про смурфиков злой волшебник Гаргамель охотится на маленький народ — он одержим идеей собрать наконец-то вместе шестерых «синих» и разбогатеть.
    Что за гномы: шесть «синих» фактов про смурфиков

    Джерело: BigPicture

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