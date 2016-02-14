Чудо-деревня, в которой расписаны все дома, заборы и мосты



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В небольшой польской деревне Зальпье, которая находится всего в 90 минутах от Кракова, вот уже несколько лет поддерживается необычная, но очень милая традиция - в этом поселении расписывается каждое строение, будь это жилой дом, церковь, или даже сарай или колодец.

Каждую стену украшают замысловатые цветочные узоры, которые придают деревне свой неповторимый колорит, привлекающий сюда туристов из разных стран.

Так как же началась эта традиция в Залипье (Zalipie). На самом деле, достоверных фактов не существует, однако самая достоверная версия гласит, что местные женщины стали расписывать свои дома изнутри из-за плохой вентиляции дома, когда сажа от печей оседала на потолках и стенах. Такие пятна выглядели неопрятно даже если их отмыть, и чтобы закрасить подобные изъяны, женщины рисовали самые простые рисунки - цветы.



Со временем, даже когда с вентиляцией в домах стало много лучше, местные люди уже просто не могли себе представить дом без такой росписи. И цветочные узоры - все более и более вычурные - стали появляться на стенах, как внутри, так и снаружи домов, на крышах, на заборах, на мостах, на дорогах - везде, где только позволяла поверхность. Это стало местной особенностью, традицией, которую не нарушают и сегодня, и которой местные жители очень дорожат.

Что интересно, соседние деревни также стали перенимать эту идею для украшения своих домов. И после войны, с 1948 года, между этими деревнями стал проводиться мини-конкурс "Malowana Chata" на лучший расписной дом. Когда этот конкурс только начался, со стороны правительства это было не столько заинтересованность в самом проведении соревнования, сколько в возвращении духа и мотивации народу, который так много пережил во время Второй мировой войны (население Польши тогда уменьшилось на 17%). Однако именно Malowana Chata вернула в местные деревни дух возрождения, и местные жители стали снова расписывать свои дома, как они это делали до войны, и даже с большим усердием, чем прежде.





