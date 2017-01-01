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    Чёрно-белые фотографии знаменитостей в непринуждённой дружеской обстановке от Марка Романека

    • Сьогодні, 09:01
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    За 30 лет работы в шоу-бизнесе американскому кинорежиссёру Марку Романеку доводилось завязывать довольно близкие дружеские отношения со многими известными актёрами и музыкантами.

    Именно поэтому знаменитости на его фотографиях выглядят совершенно естественно и непринуждённо.

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    Выставка фотографий Марка Романека будет проходить в парижском Colette с 9 по 18 февраля.

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    Пол Маккартни, Shepperton Studios, 2007 год.
    Канье Уэст, Лос-Анджелес, 2005 год.
    София Коппола, Нью-Йорк, 1997 год.
    Робин Уильямс, Сан-Франциско, 2003 год.
    Лил Уэйн, Лос-Анджелес, 2008 год.
    Лил Уэйн, Лос-Анджелес, 2008 год.
    Хармони Корин, Нашвилл, 2004 год.
    Уэс Андерсон, Лос-Анджелес, 1995 год.
    Игги Поп, Нью-Йорк, 2002 год.
    Леонард Коэн, Лос-Анджелес, 2005 год.
    Патти Смит, Лондон, 2000 год.
    Джонни Кэш, Хендерсонвилл, 2006 год.
    Jay Z, Бруклин, 2004 год.
    Тёрстон Мур, Нью-Йорк, 1997 год.
    Чёрно-белые фотографии знаменитостей в непринуждённой дружеской обстановке от Марка Романека

    Джерело: ФотоТелеграф
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