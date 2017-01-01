Чёрно-белые фотографии знаменитостей в непринуждённой дружеской обстановке от Марка Романека



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За 30 лет работы в шоу-бизнесе американскому кинорежиссёру Марку Романеку доводилось завязывать довольно близкие дружеские отношения со многими известными актёрами и музыкантами.

Именно поэтому знаменитости на его фотографиях выглядят совершенно естественно и непринуждённо.

Выставка фотографий Марка Романека будет проходить в парижском Colette с 9 по 18 февраля.