Cногсшибательные новинки Международной выставки потребительской электроники

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Ежегодно в январе в Лос-Анджелесе проходит Международная выставка потребительской электроники (International Consumer Electronics Show), которая устраивается торговой организацией Consumer Electronics Association

В этом году на выставке были традиционно представлены новинки электроники, которые поражают своей высокотехнологичностью.

Джерело: ФотоТелеграф