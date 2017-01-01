Cногсшибательные новинки Международной выставки потребительской электроники
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Ежегодно в январе в Лос-Анджелесе проходит Международная выставка потребительской электроники (International Consumer Electronics Show), которая устраивается торговой организацией Consumer Electronics AssociationВ этом году на выставке были традиционно представлены новинки электроники, которые поражают своей высокотехнологичностью.
Джерело: ФотоТелеграф