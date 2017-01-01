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    Cногсшибательные новинки Международной выставки потребительской электроники

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    Робот Avatar iPal, способный ухаживать за детьми и престарелыми
    Робот Avatar iPal, способный ухаживать за детьми и престарелыми

    Ежегодно в январе в Лос-Анджелесе проходит Международная выставка потребительской электроники (International Consumer Electronics Show), которая устраивается торговой организацией Consumer Electronics Association

    В этом году на выставке были традиционно представлены новинки электроники, которые поражают своей высокотехнологичностью.

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    Робот Avatar iPal, способный ухаживать за детьми и престарелыми.
    Туннель из OLED-телевизоров LG.
    Смартфон Kodak Ektra на базе Android с дизайном в индустриальном стиле и интуитивным интерфейсом.
    Дрон DJI Phantom 4 Pro+.
    Камера Kodak Pixpro Orbit360 4K VR, которая поступит в продажу в марте или апреле 2017 года. Стоимость камеры будет составлять около 500 долларов США.
    Аттракцион виртуальной реальности Samsung Gear VR 4D Experience.
    Модели демонстрируют ховерборды Swagtron.
    Паро – терапевтический робот в виде детёныша тюленя.
    Часы из электронной бумаги Sony FES.
    Робот Lynx с голосовым помощником Amazon Alexa.
    Тест-драйв автомобиля Lincoln MKZ, оснащённого технологией Nvidia.
    Демонстрация камеры Sony RX100 V на пресс-конференции Sony.
    Демонстрация беспроводных наушников с функцией подавления шума на пресс-конференции Sony.
    Посетитель Международной выставки потребительской электроники в шлеме виртуальной реальности Oculus Rift на пресс-конференции Intel.
    OLED-телевизоры Sony Bravia.
    Беспроводные наушники Sony с функцией подавления шума.
    Камера Sony A99 II. 42-мегапиксельная камера способна создавать 12 кадров в секунду и видео с разрешением 4K.
    Демонстрация QLED-телевизоров на пресс-конференции Samsung Electronics.
    Концепт-кар Toyota Concept-i с системой искусственного интеллекта.
    Терапевтическая перчатка Rapael Smart Glove для людей, переживших инсульт.
    Электрокар Faraday Future FF 91.
    Концепт-кар Toyota Concept-i с системой искусственного интеллекта.
    Зеркало YouCam Makeup позволяет примерить на себя любой макияж, не нанося декоративную косметику на лицо.
    Женщина, находящаяся на 8-м месяце беременности, тестирует устройство Bloomlife Smart Pregnancy Tracker, которое наблюдает за родовыми схватками в домашних условиях.
    Роботы LG Hub Robot и Robot Mini.
    Cногсшибательные новинки Международной выставки потребительской электроники

    Джерело: ФотоТелеграф

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