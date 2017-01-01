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    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа

    • Сьогодні, 10:59
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    Неизвестно, является ли фотограф под ником Yuria мужчиной или женщиной. Люди не знают ни о его возрасте, ни о точном месте проживания

    Yuria — загадочный японский фотограф, который зарабатывает себе на жизнь фотографиями соблазнительных женских бедер. Он сделал более 30 тысяч таких снимков.

    В работе Yuria педантичен и внимателен к деталям. Он соблюдает два правила. Во-первых, он никогда не снимает лицо модели. Во-вторых, он фотографирует только женские бедра, демонстрируя миру прелесть futomomo, «области тела, где сосредоточена вся красота женщин».

    Фотограф предпочитает моделей с бедрами «не слишком худыми, но и не пухлыми, лишь слегка».

    Неизвестно, является ли фотограф под ником Yuria мужчиной или женщиной. Люди не знают ни о его возрасте, ни о точном месте проживания.

    Известно лишь, что у фотографа есть кошка породы русская голубая по кличке Руа (она засветилась в его Twitter) и что он любит аниме Aikatsu.

    Yuria начал снимать женские ножки в 2011 году. Шесть лет спустя фотограф выпустил семь фотокниг и провел несколько выставок, стал международным феноменом.

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    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа
    Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа

    Джерело: Gazeta.ua

    фотограф
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