Cоблазнительные женские бедра глазами загадочного японского фотографа

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Неизвестно, является ли фотограф под ником Yuria мужчиной или женщиной. Люди не знают ни о его возрасте, ни о точном месте проживания

Yuria — загадочный японский фотограф, который зарабатывает себе на жизнь фотографиями соблазнительных женских бедер. Он сделал более 30 тысяч таких снимков.

В работе Yuria педантичен и внимателен к деталям. Он соблюдает два правила. Во-первых, он никогда не снимает лицо модели. Во-вторых, он фотографирует только женские бедра, демонстрируя миру прелесть futomomo, «области тела, где сосредоточена вся красота женщин».

Фотограф предпочитает моделей с бедрами «не слишком худыми, но и не пухлыми, лишь слегка».

Неизвестно, является ли фотограф под ником Yuria мужчиной или женщиной. Люди не знают ни о его возрасте, ни о точном месте проживания.

Известно лишь, что у фотографа есть кошка породы русская голубая по кличке Руа (она засветилась в его Twitter) и что он любит аниме Aikatsu.

Yuria начал снимать женские ножки в 2011 году. Шесть лет спустя фотограф выпустил семь фотокниг и провел несколько выставок, стал международным феноменом.

Джерело: Gazeta.ua