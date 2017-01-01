Цветочное царство: в японском парке распустилось 4,5 миллиона голубых цветов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фестиваль цветения сакуры хоть и является самым популярным в Японии, но далеко не единственным в своём роде.

Каждую весну тысячи туристов стекаются в парк Hitachi Seaside Park в префектуре Ибараки, чтобы полюбоваться невероятным «ковром» из более четырёх миллионов голубых немофила.

Японский парк площадью более 350 га, находится на о. Хонсю. Около 4,5 миллионов голубых цветов немофила цветут на высоком холме, откуда открывается панорамный вид на Тихий океан.

Нежные цветки немофилы, очень напоминают по форме большие лютики. Поэтому, часто можно услышать, что туристы их зовут голубоглазками.