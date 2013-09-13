День рождения Мишель Обама: 20 самых ярких образов бывшей первой леди США

Считанные дни остаются до смены президентского караула в Белом доме.

Инаугурация Дональда Трампа станет волнительным событием не только для него, но и для его супруги Мелании.

Отвечать за образ будущей первой леди на исторически значимом вечере дизайнеры отказываются один за одним.

Найти общий язык с сильными fashion-мира сего, а заодно растопить лед в сердцах американских граждан Мелании только предстоит, а вот ее предшественница Мишель Обама на том и другом поприще весьма преуспела. Сегодня, 17 января, бывшей первой леди США исполняется 53 года. Отмечая это событие, мы решили вспомнить 20 самых ярких образов Мишель, которые она продемонстрировала во время президентского срока своего супруга.

Мишель Обама – первая в Белом доме, кто стал использовать моду как социально-политическое средство. Она поддерживала марки малоизвестных американских дизайнеров, как например Prabal Gurung, Jason Wu, Naeem Khan, и неоднократно выказывала свое предпочтение темнокожим модельерам. Донателла Версаче, Майкл Корс, Рикардо Тиши и другие дизайнеры, в чьих платьях она выходила, не перестают петь ей дифирамбы. А сама Мишель мастерски балансирует на тонкой грани между casual и гламуром, появляясь перед фотографами то в стеганной куртке и резиновых сапогах на грядке у Белого дома, то в усыпанном снизу доверху пайетками платье на торжественном приеме.

Мишель активно экспериментирует не только с марками, но и с цветами: кажется, в палитре нет ни одного оттенка, который она не использовала бы в своих интересах. Примирить в одном наряде синий и лимонный или сиреневый и оливковый - пожалуйста.

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