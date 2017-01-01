Депутаты Верховной Рады поздравили друг друга с Пасхой

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Фото: Станислав Груздев

Народная избранница от «Радикальной партии» Алена Кошелева показала крашанку, которую ей подарили

Очевидно, депутаты Верховной Рады уже вовсю празднуют наступающую Пасху. На заседание в парламент сегодня пришли немногие. А те депутаты, которые все же явились, поздравляли друг друга с Пасхой, которую христиане Украины отметят в воскресенье.

Например, «Скотч» заметил у депутата Алены Кошелевой декоративное пасхальное яйцо, которое ей, видимо, кто-то подарил накануне праздника.

Депутат Алена Кошелева

Напомним, не так давно на работу в парламент народные избранницы явились, облачившись в платья красного цвета.