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    Депутаты Верховной Рады поздравили друг друга с Пасхой

    • Сьогодні, 18:43
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    Фото: Станислав Груздев
    Фото: Станислав Груздев

    Народная избранница от «Радикальной партии» Алена Кошелева показала крашанку, которую ей подарили

    Очевидно, депутаты Верховной Рады уже вовсю празднуют наступающую Пасху. На заседание в парламент сегодня пришли немногие. А те депутаты, которые все же явились, поздравляли друг друга с Пасхой, которую христиане Украины отметят в воскресенье.

    Например, «Скотч» заметил у депутата Алены Кошелевой декоративное пасхальное яйцо, которое ей, видимо, кто-то подарил накануне праздника.

    Депутат Алена Кошелева
    Депутат Алена Кошелева

    Напомним, не так давно на работу в парламент народные избранницы явились, облачившись в платья красного цвета.

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