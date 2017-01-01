Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Это весьма сомнительное с этической точки зрения, но от того не менее популярное мероприятие ежегодно проходило в рамках ярмарки в Палисейдс-Парк, Нью-Джерси, с 1946 по 1955 год.

Представляем вам уникальную серию архивных фотографий, демонстрирующих полные азарта со стороны родителей и страданий со стороны непосредственных участников детские гонки, в ходе которых разворачивалась нешуточная борьба за денежные призы. Ну а судить о том, что это — увлекательный и зрелищный спорт или форменное издевательство над маленькими детьми, мы предоставим вам самим.

Джерело: BigPicture