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    Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей

    • Сьогодні, 10:42
    • Розсилка

    Это весьма сомнительное с этической точки зрения, но от того не менее популярное мероприятие ежегодно проходило в рамках ярмарки в Палисейдс-Парк, Нью-Джерси, с 1946 по 1955 год.

    Представляем вам уникальную серию архивных фотографий, демонстрирующих полные азарта со стороны родителей и страданий со стороны непосредственных участников детские гонки, в ходе которых разворачивалась нешуточная борьба за денежные призы. Ну а судить о том, что это — увлекательный и зрелищный спорт или форменное издевательство над маленькими детьми, мы предоставим вам самим.

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    Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей
    Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей
    Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей
    Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей
    Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей
    Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей
    Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей
    Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей
    Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей
    Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей
    Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей
    Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей
    Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей
    Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей
    Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей
    Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей
    Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей

    Джерело: BigPicture

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    фотограф
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