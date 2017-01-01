Десять археологических артефактов, которые рассказывают о жизни в городе грехов Вавилоне

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Название Вавилон сегодня зачастую используется в качестве синонима греха и разврата.

Тем не менее, в период своего расцвета это был один из самых сильных и влиятельных городов мира.

Co временем город пришел в запустение, разрушился, и большая часть его полностью исчезла с лица земли. Но все же некоторые археологические находки на месте древнего Вавилона позволяют составить некоторые представления об этой великой древнейшей цивилизации.

Джерело: novate.ru