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    Десять археологических артефактов, которые рассказывают о жизни в городе грехов Вавилоне

    • Вчора, 11:46
    • Розсилка

    Название Вавилон сегодня зачастую используется в качестве синонима греха и разврата.

    Тем не менее, в период своего расцвета это был один из самых сильных и влиятельных городов мира.

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    Co временем город пришел в запустение, разрушился, и большая часть его полностью исчезла с лица земли. Но все же некоторые археологические находки на месте древнего Вавилона позволяют составить некоторые представления об этой великой древнейшей цивилизации.

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    В 1899 археологи нашли место, где находился сам древний город. Дома в Вавилоне строили не из камней, а из глиняных кирпичей, покрытых цветной глазурью и украшенных рисунками богов, зверей и мужчин. Городские стены были украшены очень дорогим лазуритом. Большинство домов располагались вдоль грунтовых дорог в стороне от главных улиц. В домах обычно была только одна комната, но в некоторых домах их было несколько. Для украшения комнат использовали декоративные горшки и фонарики. Игрушками у детей служили маленькие фигурки из глины.
    Рынок в Вавилоне был не только местом, куда приходили за покупками. Около него также собирались больные люди в надежде на то, что кто-либо из прохожих, увидев их страдания, окажется сведущим в лечении и поможет им советом или делом. Богатые горожане не приходили за помощью к рынку, они для этого шли в храм. Там им разъясняли, чем они прогневили богов и как получить прощение. Кроме того, в экстренных случаях они могли обратиться к доктору для того, чтобы наложить гипсовую повязку или сделать операцию. Что касается лекарств, то они использовали их лишь на основании опыта прошлых лет, передающегося из поколения в поколение.
    Вавилон славился необычайной сексуальной раскрепощенностью своих жителей. Люди занимались сексом без всякого стеснения, иногда даже на городских улицах. Очень популярны были в ту пору небольшие терракотовые таблички, на которых, подобно Камасутре, были детально показаны различные способы половых актов. Запрета на такие таблички не было никакого, и они могли храниться где угодно. Находили их даже в храмах и захоронениях.
    Одна довольно неожиданная традиция связана с храмом богини плодородия и любви Иштар. И заключается она в том, что каждая женщина Вавилона обязана хотя бы раз в жизни посетить этот храм. Но придя в него, она не сможет выйти, пока не переспит с любым мужчиной за деньги. Мужчина, выбрав женщину, бросает ей на колени серебряную монету. Некоторым женщинам удается осуществить этот ритуал довольно быстро, в то время как другие, не обладающие привлекательной внешностью, могут оставаться в храме годами.
    Наиболее распространенным способом предсказания будущего в Вавилоне было гадание по внутренним органам животных. Особенно верили вавилоняне, что будущее можно предсказать по печени барана. И для принятия важного решения они забивали животное, извлекали его печень и пытались по ней предсказать, как все сложится. После них осталось множество объемных глиняных моделей печени, с различными отклонения от нормы и надписями, что означает данная аномалия. Видимо, они служили в качестве наглядного материала при гадании, с ними и сравнивали извлеченную печень. С одной из таких табличек с надписью ”разрушение небольшого города”, каждый раз сверялся вавилонский правитель, если предстояло нападение на небольшое поселение.
    Астрономия в Вавилоне была очень развита. Астрономы, поднимаясь на вершины зиггуратов, следили за движениями звезд, Венеры, Юпитера, кометы Хейли, используя при этом математические методы, в Европе еще даже неизвестные. И теорему Пифагора они применяли за целое тысячелетие до рождения автора этой знаменитой теоремы. Однако вавилонские астрономы не усматривали в своих открытиях никакого научного смысла. Полученные знания применялись ими только в рамках астрологии.
    Из всех небесных знамений больше всего вавилоняне боялись затмений. Они считали, что за ними следуют очень серьезные бедствия - катастрофы, убийства и восстания. Археологами была найдена глиняная дощечка с описанием обязательного ритуала, совершаемого во время затмений. Первым делом следовало осветить алтарь в храме. После этого вавилоняне снимали головные уборы и натягивали на голову туники. В таком виде они пели панихиды и просили богов защитить их поля. В конце все заканчивалось криками, громкими рыданиями и просьбами спасти их.
    Был найден документ – соглашение между одной из жриц и государственными органами, в котором описывался факт спасения этой женщиной брошенного младенца. Отказ от младенцев, зачастую обрекающий их на смерть, в те времена было довольно распространенной практикой в большинстве стран. В Риме даже предписывалось законом отказываться от детей, родившихся больными или с физическими недостатками. В Вавилоне законы были более гуманными. И поступок этой женщины был оценен обществом, как благородный. После этого женщина усыновила спасенного младенца, и окружающие строго следили за тем, чтобы она относилась к нему, как к своему ребенку.
    После победы в войне, жителей побежденных городов переселяли на окраины империи. Особенно долго ненависть по отношению к вавилонянам по этому поводу испытывали израильтяне. Однако археологи получили некоторые доказательства, свидетельствующие о том, что израильтяне в Вавилоне жили намного лучше, чем можно было предположить. Их не считали рабами, и они имели все права свободных людей. Но это, конечно, не означает, что вавилоняне были святыми и их не за что было ненавидеть. Ведь они убили детей израильтян, разрушили их города и оторвали их от родной земли. Конечно, это были серьезные причины для ненависти. Но со временем память об изгнании ослабла, и израильтяне с успехом интегрировались в новое общество.
    Захоронения вавилонян расположены вдоль городских стен, тела умерших здесь просто закапывали в землю. Иногда их все же заворачивали в циновки из тростника или обкладывали место захоронения кирпичами. Некоторых хоронили вместе с нажитым имуществом или драгоценностями. Очень редко умерших хоронили вместе с их оружием, поскольку вавилоняне по природе своей были все же мирными людьми.
    Десять археологических артефактов, которые рассказывают о жизни в городе грехов Вавилоне

    Джерело: novate.ru

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