Десять фактов о Долине Смерти, о которых вы не знали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Долина Смерти кажется на местом, полностью соответствующим своему названию. Это жуткое место находится в США на границе Калифорнии и Невады. Долина представляет собой межгорную впадину в районе пустыни Мохаве и Большого Бассейна.

Долина Смерти является местом аномально-высоких температур, но все же ее название вводит в заблуждение. На самом деле в этом месте кипит жизнь.

Вот 10 фактов о Долине Смерти, которые вы могли не знать.

Джерело: Fullpicture.ru