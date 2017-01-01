  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Десять фактов о Долине Смерти, о которых вы не знали

    • Сьогодні, 17:01
    • Розсилка

    Долина Смерти кажется на местом, полностью соответствующим своему названию. Это жуткое место находится в США на границе Калифорнии и Невады. Долина представляет собой межгорную впадину в районе пустыни Мохаве и Большого Бассейна.

    Долина Смерти является местом аномально-высоких температур, но все же ее название вводит в заблуждение. На самом деле в этом месте кипит жизнь.

    Читайте також

    Вот 10 фактов о Долине Смерти, которые вы могли не знать.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Летом 2001 года в Долине Смерти держалась температура 38°С в течении 154 дней подряд. Температурный рекорд в Долине составил 56,7°C, зафиксированный 10 июля 1913 года.
    Одной из самых больших тайн Долины Смерти является любопытное движение камней и валунов. Движение камней оставалось загадкой, однако сейчас ученые считают, что причиной движения стали большие, но тонкие участки льда, образующиеся после замерзания в предшествующие морозные ночи.
    В это трудно поверить, но одно из самых жарких и засушливых мест на Земле, когда-то было покрыто водой. Было это примерно 12 тысяч лет назад во время плейстоценового ледникового периода.
    Во время Калифорнийской золотой лихорадки, бесчисленные охотники за золотом пытались пересечь Долину Смерти, чтобы достичь золотых полей, надеюсь сделать себе состояние. Не всем это удалось. В 1849 году группа людей заблудились в долине, но все же сумели выбраться. Покидая долину, одна из женщин в группе развернулась и воскликнула «Прощай, долина смерти!», таким образом дав ей современное название.
    Баркер ранчо является – старое ранчо расположенное глубоко в долине где серийный убийца Чарльз Мэнсон планировал свои преступления и скрывался от преследования.
    Индейцы на протяжении многих веков хранили легенду о человеке, который ушел на поиски своей пропавшей жены и оказался в большом подземном амфитеатре. Всего лишь фольклор? Однако многие люди сообщили об обнаружении подземных пещер и катакомб прямо под долиной.
    Это темная заполненная водой пропасть в известняковой пещере. Ученые считают, что она образовалась 60 тысяч лет назад. А еще там проживает редчайшая рыбка дьявольский карпозубик.
    Убхеб кратер представляет собой большой вулканический кратер почти в километр в ширину и более 230 метров глубиной.
    Поклонники саги знают, что долина стала площадкой для съемки десятка сцен фильма. Засушливая пустыня стала идеальным местом для съемок планеты Татуин.
    Трудно поверить, но в долине можно встретить целое поле красивых полевых цветов. Желтые, розовые, фиолетовые краски разбавляют этот сухой и враждебный пейзаж.
    Десять фактов о Долине Смерти, о которых вы не знали

    Джерело: Fullpicture.ru

    Читайте також
    фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ