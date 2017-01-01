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    Десять фотографий пар, которые доказывают, что настоящая любовь длится вечно

    • Сьогодні, 10:01
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    Можно ли сохранить свою любовь навсегда, или она, как считают многие, является всего лишь мимолетным чувством, которое рано или поздно улетучивается?

    Над этим вопросом рано или поздно задумывается каждый из нас.

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    Многие семейные пары, которым удалось пронести свою искреннюю привязанность сквозь десятки лет, уже знают ответ на этот вопрос.

    Вот фотографии некоторых из таких пар, на которых они увековечили свою любовь длиною в жизнь.

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    1. «Мы решили пожениться уже через несколько недель после нашей встречи, и я ни разу не пожалела об этом. Не все было гладко, но трудности лишь заставили меня еще больше ценить этого замечательного человека – моего мужа».
    2. «Последние 25 лет прошли так быстро, что я хотел бы возвратить время вспять, чтобы замечать и ценить каждое мгновение».
    3. «Он предложил мне выпить кофе, сначала я сказала «нет», но он не сдавался и предлагал еще дважды. Он был очень добр. В конце концов, я согласилась выпить с ним кофе! После этого мы продолжали встречаться и через три месяца решили пожениться».
    4. «Если бы я ещё тогда понял, как мне повезло с женой, то я был бы ещё более рад нашей совместной жизни».
    5. «Что мы знаем теперь, чего не знали тогда? Ну разве, что у нас будут прекрасные сын и дочь и что мы наберем столько веса (я бы ни за что не влезла сейчас в это свадебное платье)».
    6. «На мне тот же пиджак, который таинственным образом все еще подходит по размеру, и те же серьги!».
    7. «Хотя мы оба были очень молоды, когда поженились, и практически ничего не знали, мы думали, что знаем все, что нужно. И были уверены, что у нас все получится. Удивительно, но это сработало – мы до сих пор вместе».
    8. Глин только недавно вышел на пенсию, и мы начинаем нашу жизнь вместе снова и снова, он по-прежнему полон остроумия, веселья и любви ко мне и нашей семье. Мы наслаждаемся каждым днем, прожитым вместе. Если бы мне дали возможность начать все сначала, я бы не стала ничего менять».
    9. «Я бы вышла замуж гораздо раньше, если бы я знала, сколько удовольствия, счастья и радости мы принесём друг другу! Когда люди спрашивают нас, как долго мы были женаты, мы отвечаем: «Не достаточно долго!»
    10 «Прошло почти 44 года со дня нашей свадьбы. Как ни удивительно, свадебное платье все еще подходит мне по размеру… ну ладно, почти подходит.»
    Десять фотографий пар, которые доказывают, что настоящая любовь длится вечно

    Джерело: Fullpicture.ru

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